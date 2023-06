Suspenden juegos de béisbol de Criollitos en Lara tras Amparo Constitucional

El Directorio Regional de la Corporación Criollitos de Venezuela informó en una asamblea a directivos, divisas y delegados sobre la suspensión hasta nuevo aviso de los juegos de la liga “Monseñor Omar Ramos Cordero”.

Esto luego del conflicto legal acontecido entre los equipos Periquitos “A” y Fundalara “A” categoría preinfantil, que conllevó a la introducción de un recurso de amparo constitucional, el cual, fue admitido el pasado viernes 26 de mayo por un Juez del estado Lara, a favor del equipo que hace vida en la Av. Carabobo de Barquisimeto.

“Al suspender el aparte 9 del instructivo no es que no juega la Liga Monseñor Omar Cordero, es que a nivel nacional la Corporación Criollitos de Venezuela no puede jugar de manera equitativa, no tenemos normas para poder terminar los campeonatos” confirmó Yanetsi Mora, abogada de la Liga Monseñor Omar Ramos Cordero

“Están suspendidos los juegos hasta tanto no tengamos fundamentación de la sentencia” exclamó

La Asamblea fue dirigida por la Presidenta del Directorio Regional, Hilda de Tona, en el Auditorio del Sambil Barquisimeto y contó con gran participación de los representantes de divisas quienes no tuvieron derecho de palabra en la misma.

