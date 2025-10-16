Con el objetivo de afianzar el acompañamiento al Poder Popular y garantizar un servicio eléctrico de calidad, personal técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) supervisa y acompaña la ejecución de 66 proyectos comunales de electrificación en el estado Lara.

Leer también: Tensa calma en las paradas de Ruta que cubren el Norte de Barquisimeto



Estas obras, priorizadas y aprobadas en el contexto de la primera y segunda Consulta Popular Nacional, representan un impacto positivo directo en la calidad de vida de 40.300 larenses residenciados en los municipios Iribarren, Torres, Morán, Crespo, Jiménez, Simón Planas, Andrés Eloy Blanco y Urdaneta.

El acompañamiento técnico de la estatal eléctrica fortalece la gestión comunal y asegura que aspectos claves como la asesoría especializada en especificaciones de materiales, selección, alcance de las obras y procesos de recepción cumplan con los estándares de calidad y eficiencia.

Supervisan 66 proyectos eléctricos en Lara

Estas acciones se inscriben en la 2T, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, vinculada a Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura, apuntando a la consolidación de un modelo de gestión participativa y protagónica.

Prensa MPPEE – CORPOELEC Venancio López Martínez