Superliga Profesional de Baloncesto (SPB): Ratificó polémica decisión sobre jugadores de la selección

La controversia creció tras las declaraciones del presidente José Guerrero.

La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) ratificó este miércoles la polémica decisión de no permitir que los jugadores de la selección nacional puedan reincorporarse a sus respectivos equipos hasta que no culmine la Americup 2022.

Así lo comunicó el presidente de la Comisión Técnica de la SPB, Orlando Estrada, a través de un comunicado.

El texto precisa que los equipos que no acaten dicha resolución perderán los partidos.

La controversia se presentó desde la noche del martes después de que se le impidiera momentáneamente participar en el duelo Gladiadores-Cocodrilos a Michael Carrera y Gregory Vargas.

Después de unos minutos de tensión, los jugadores de la selección nacional, que no están convocados por Fernando Duró para la Americup 2022, disputaron en el encuentro.

Posteriormente, Carrera y Vargas manifestaron su inconformidad con lo sucedido a través de las redes sociales y la televisora La Tele Tuya. Además, los jugadores de la selección nacional suscribieron un comunicado a las autoridades del país.

La controversia pica y se extiende

Durante un encuentro con la prensa, el presidente de la SPB, José Guerrero, dejó entrever que ciertos jugadores, pese a decir que dan «el todo por el todo», se bajaron de la selección nacional para la Americup 2022.

También puntualizó que no se le está vulnerando el derecho al trabajo a los jugadores de la Vinotinto de las alturas, ya que tienen contrato garantizado.

Pese a que admirada a Michael Carrera, subrayó que no puede permitir en su condición de mandatario de la SPB que le falte el respeto.

Adicionalmente, expresó que no entiende cómo se dice que Venezuela será representada por un un elenco joven y en la convocatoria está el veterano Windi Graterol de 35 años.

«Nunca me he quitado»

Tras esas declaraciones, Gregory Vargas sentenció que «yo nunca me he quitado de la selección y he jugado en todos los torneos».

En ese sentido, aclaró que si tanto Carrera como su persona no están convocados es por una decisión técnica. Adicionalmente, aprovechó la oportunidad para desmentir la matriz de que desean controlar la SPB.

Por su parte, Carrera volvió a manifestar su desagrado con todo lo sucedido. «Me siento muy decepcionado con estas pocos personas que nos quieren afectar a los jugadores de la selección nacional», sentenció.

«Dijeron cuánto gano (…) cosa que no es cierta y sabemos que estamos en un país en el que cualquier cosa pueda pasar», concluyó.

