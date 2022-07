Superliga Profesional de Baloncesto: El particular récord al que llegaron José «Grillo» Vargas y su hijo

Este domingo 24 de julio, se llevó a cavo un debut muy particular en nuestro baloncesto. El jugador que debutó lo hizo con Toros de Aragua en el partido que enfrentó a Guaros de Lara en el Gimnasio Rafael Romero Bolívar del Limón en Maracay, ese atleta que vio sus primeros minutos de acción en el baloncesto rentado de nuestro país es: José Vargas Jr.

Al decir el nombre de José Vargas es indiscutible que a nuestra mente venga la imagen del capitán de la selección nacional en los últimos años (aunque ya retirado de combinado criollo), José (Grillito) Vargas; y si pasó esto pues estás en lo correcto, ya que el “Grillo” es el padre de José Vargas Jr. el jugador que debutó este fin de semana en Maracay con Toros y que finalizó el juego con 13 puntos, 3 rebotes y 3 robos.

El debut de José Vargas Jr. mete a esta dupla de padre e hijo en los libros de historia del baloncesto venezolano, con otras duplas de padre e hijo que hicieron vida en nuestro baloncesto, como: Víctor David Díaz y Víctor David Días Jr., Ludwing Irazabal y Ludwing Irazabal Jr., José Echenique y Gregory Echenique, Martín Escobar y Martín Escobar Jr., Bruno y Denis D`Adezzio, entre otras duplas de padre e hijo.

Sin embargo, el caso de los Vargas tiene un distintivo muy particular, ya que es la primera vez en la historia que el debut del hijo se da aún con el padre activo y no retirado como son todos los otros casos de nuestro baloncesto.

Lamentablemente en el compromiso de ayer, el “Grillo” no vio acción, ya que se encuentra recuperándose de una lesión, por lo que los dos no pudieron estar en juego al mismo tiempo, pero no quiere decir que no se pueda producir, ya que Toros y Guaros se volverán a ver las caras esta temporada, más específicamente el 26 de agosto en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

Meridiano