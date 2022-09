Superliga Femenina de Baloncesto inició por todo lo alto

¡Seguimos! 🌺

Así se jugará la jornada de este sábado



✅ Bucaneras de La Guaira vs. Cayenas de Carabobo

📍 Caracas



✅ Mineras de Cojedes vs. Zulianas

📍Cojedes



✅ Taurinas de Girardot vs. Patriotas de Barinas

