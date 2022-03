Súper prospecto de la NCAA quiere ser como Miguel Cabrera

El súper prospecto de la NCAA, Tommy White, declaró que tiene como ejemplo a seguir al grandeliga venezolano Miguel Cabrera.

Tommy White, quien es una estrella del béisbol universitario y un prospecto estrella para lo que puede ser su futuro en el diamante expresó que su ejemplo a seguir es el venezolano Miguel Cabrera.

White, estudiante de primer año de la Universidad North Carolina State, el prospecto Nro. 107 en los rankings de MLB Pipeline para el draft del 2021, jonroneó tres veces durante su estreno en la NCAA el pasado 18 de febrero.

Fue nombrado Jugador de la Semana de la “Atlantic Coast Conference” después de batear .643/.688/1.714 ese primer fin de semana. Con la forma en la que White esta produciendo, podría terminar teniendo una campaña récord para jugadores de primer año cuando finalice la temporada 2022.

Ejemplo a seguir

White, expresó que su jugador a seguir es Miguel Cabrera, por como el se desempeña en el campo y que el ha tratado de imitarlo en su corta carrera como beisbolista. White, vincula su juego al de Cabrera, debido a su gran poder para sacar la bola del parque, así como su capacidad de golpear la bola hacia la banda contraría y adicional a esto su versatilidad de cubrir tanto la primera como la tercera almohadilla.

Palabras de Tommy White

(What’s an athlete you looked up to? “Probably Miguel Cabrera. He was always a hitter i mimicjed after. He had a lot of opposite field power, which i try to do in my game. He plays the corners like myself, and he he’s a big dude just that hits a lot of home runs. I’ve looked up to him in my carrer).

Qué atleta admiras? “Probablemente Miguel Cabrera. Siempre ha sido un bateador al que imitaba. Tenía mucho poder en el campo opuesto, lo que trato de hacer en mi juego. Juega en las esquinas como yo, y es un tipo grande que golpea mucho. Lo he admirado en mi carrera

