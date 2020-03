Hombre desesperado intentó lanzarse del Puente Sobre el Lago (video)

Un sujeto mayor, de nombre Edixon paralizó por varias horas el tránsito automotor en el puente “Rafael Urdaneta” que une a Maracaibo con la Costa Oriental del lago, cuando sujetado de las barandas de la estructura a la altura de la pila 21 quería tirarse al lago, desesperado por la grave situación que tiene que enfrentar con su familia y pareja.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y algunos conocidos del “suicida”, quien aparenta unos cincuenta años de edad, trataban de convencerlo de que no se tirara a lago, recordándole que “su familia lo necesitaba y que su hijo menor estaba preguntando por él”.

La voz de una mujer se escuchaba de fondo suplicándole que no atentara contra su vida, mientras un joven, al parecer amigo del “suicidad”, le pedía por favor que no lo hiciera. “El bebé esta allá preguntando por vos, lo acabo de dejar en la escuela, no te vayas a lanzar, tu hijo te necesita”.

Fueron minutos de tensión mientras los funcionarios de seguridad estaban atentos para que el señor no se lanzara a las aguas del lago de Maracaibo. “Las cosas no se arreglan así hermano. El bebé está preguntando por vos, porque le importáis”, insistía el amigo de Edixon, mientras este medio relajado les decía “Ella es la culpable de todas mis desgracias”, refiriéndose a su pareja que al parecer estaba en el lugar.

Luego de una larga charla en medio del Puente Sobre el Lago y con un viento considerable, el señor Edixon fue convencido de no lanzarse a las aguas del lago, y seguir viviendo a pesar de tantos problemas, incluyendo ahora lo del coronavirus.

NB