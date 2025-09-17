“Sufrimos las consecuencias”: La carrera 27 de Barquisimeto exige atención por el grave deterioro de la vía

Residentes de la carrera 27, entre calles 21 y 22 de Barquisimeto, han hecho un llamado a las autoridades competentes para que se realice un asfaltado urgente en la zona. La comunidad denuncia que el deterioro de la vía está causando serias afectaciones a la salud de los habitantes, especialmente a los niños, debido a la gran cantidad de polvo y tierra que se levanta.

Mirna Barragán, una vecina afectada, describió la situación como «un grave problema» que se extiende a otras calles, incluyendo la 21 con carrera 28. «Esto es una calle principal por donde circulan demasiados carros», explicó Barragán, señalando que la falta de asfalto ha convertido sus hogares en lugares llenos de polvo, causando que «los niños salen enfermos con el polvillo».

La vecina afirmó que esta problemática no es nueva y que la comunidad lleva mucho tiempo sufriendo las consecuencias. El constante paso de vehículos a lo largo del día levanta una nube de polvo que impregna todo, afectando directamente a los hogares y a la salud de sus habitantes.

«Estamos sufriendo las consecuencias en la comunidad entera», enfatizó Barragán. Los residentes esperan una pronta solución y hacen un llamado a las autoridades para que se acerquen y evalúen la situación, con la esperanza de que puedan resolver este problema que afecta a su calidad de vida.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto