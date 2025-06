Sueños de Grandes Ligas: La valiente batalla de Zael contra el linfoma no Hodgkin

Con solo 13 años, Zael Morlet enfrenta el desafío más grande de su vida: un diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Desde el pasado mes de abril, este enérgico jovencito, con alma de líder y sueños de Grandes Ligas, ha demostrado una fortaleza admirable, mientras su familia libra una dura batalla para costear sus quimioterapias.

Noticias Barquisimeto fue recibido en el hogar de Zael con la calidez y el cariño de su familia. Beatriz Martínez, su madre, con una voz llena de entereza, compartió la historia de Zael. Sentados en el comedor, la acompañaban la abuela de Zael, su hermana menor Oriana, y su hermana mayor, Arianna, una estudiante de medicina cuya aguda observación fue crucial al detectar un bulto en la garganta de Zael.

Beatriz relató cómo en abril su vida dio un vuelco. «Mi hija mayor estaba de vacaciones, jugando con Zael le vio en la garganta lo que en ese momento creímos que era un acceso», explicó. Al día siguiente, en un centro asistencial, la punción del bulto reveló sangre, lo que llevó al médico a solicitar una biopsia de inmediato. Pocos días después, el resultado: linfoma no Hodgkin.

Sin perder un instante, Zael comenzó su tratamiento con una oncólogo en el Seguro Pastor Oropeza, al oeste de Barquisimeto. Desde el primer momento, Zael, con profunda convicción, le aseguró a su doctora que saldría de esto lo más pronto posible. Aunque su primera sesión de quimioterapia fue dura, su madre asegura que él fue aún más fuerte. «Yo lo llamo ahora el búfalo de Dios, ese día lo inyectaron 28 veces porque no le encontraban las venas», compartió Beatriz con admiración.

A pesar del encierro y el tratamiento, Zael mantiene una actitud positiva. «Usted me ve así fuerte, pero hay veces que me provoca llorar, me provoca todo. Yo antes era 24/7 en la calle entrenando y todo eso, ahorita no, ahorita estoy resguardado aquí en mi casa», expresó Zael. Sin embargo, su espíritu inquebrantable lo impulsa a ser un pilar para su familia: «Yo trato de alegrar a mi mamá, a mi hermana y mi hermanita, sé que esto que estamos viviendo no es fácil, pero tampoco imposible y yo le quiero decir que nunca pierdan la esperanza en Dios, Dios siempre te llevará todo a uno».

Desde los tres años, Zael ha dedicado su vida al béisbol. Zurdo, cátcher y líder nato, sueña con llegar a las Grandes Ligas. Actualmente, juega en la Escuela de Béisbol Menor Eudis Torres. Al preguntarle cómo se ve en el futuro, su respuesta fue clara y conmovedora: «Yo me veo alegre, con mi mamá viéndome en Estados Unidos jugando béisbol Grandes Ligas, ayudando a todos los niños, porque con mi amigo Sammy quedamos que íbamos a abrir una fundación para ayudar a niños y se llamará Bendecidos para Bendecir».

Zael ya ha superado dos ciclos de quimioterapia, costeados gracias al esfuerzo de su familia a través de rifas, vendimias y la generosa ayuda de la organización deportiva Bravos de Atlanta. Desde la redacción de Noticias Barquisimeto, nos unimos al llamado de Beatriz para recolectar los medicamentos necesarios para el próximo ciclo de quimioterapia, programado para el 25 de junio, el cual tiene un valor de 4.496,94 dólares.

Como madre soltera de tres hijos y a cargo del cuidado de su propia madre, Beatriz no pide dinero, sino los medicamentos e insumos para la salud de su hijo. Su mayor anhelo es ver a Zael tocar la campanita que anuncia el fin del tratamiento y el inicio de una nueva etapa curado.

Si usted desea colaborar con Zael y su familia, puede contactar a Beatriz Martínez para hacer su aporte con los medicamentos. Cada ayuda, por pequeña que parezca, representa un jonrón en la vida de este joven guerrero. 0414-5401586 o a través de las redes sociales @elmorlet_7. Además también pueden conectarse todos los días a las 7 pm en los lives de TikTok de @Sammyluzardo y @morlet_08

Asimismo, Zael invita, los días 26 y 27 de junio a un cuadrangular en la Base Aérea, para recaudar fondos, en las categorías 2015 – 2016 y el 27 en la categoría 2011, quienes no tengan un equipo pueden participar en el Team Zael. También pueden colaborar con comidas, «cualquier apoyo o colaboración será recibido con los brazos abierto».

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto