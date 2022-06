Suena Cristiano (CR7) Ronaldo para el Bayern de Múnich por Robert Lewandowski

Ten Hag estudia cómo remover su dibujo para que CR7 se sienta cómodo, mientras crecen los rumores de que el goleador se quiere ir del United al no jugar Champions.

En los últimos días está creciendo la sensación de que Cristiano Ronaldo y el Bayern podrían unir sus caminos este verano. Informaciones procedentes de Inglaterra vienen hablando de esa posibilidad, aunque paralelamete ha trascendido que el nuevo entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, quiere hacer todo lo posible para que el goleador portugués se sienta mucho más cómodo jugando en el club de Old Traford. Confluye, además, una situación de mercado que alimenta lo que hoy, de momento, es una hipótesis: la petición formal y pública por parte de Robert Lewandowski para salir del Bayern a un año vista de cumplir contrato, con el FC Barcelona de destino soñado.

El vigente Bota de Oro europeo, de vacaciones, confía en que el 12 de julio, cuando el Bayern empezará la pretemporada, tenga ya su futuro solucionado, pero para ello no sólo importa que el Barça se ponga de acuerdo con el club de Múnich para un traspaso razonable, es clave también que el campeón de la Bundesliga tenga un relevo a la altura. Es ahí donde el nombre de Cristiano Ronaldo está cobrando fuerza en las últimas horas, porque a pesar de sus 37 años ha sido capaz de marcar 24 goles y dar tres asistencias en 39 partidos esta última temporada. Hay un factor que puede resultar clave para que este escenario tenga visos de cristalizar: el Manchester United no jugará la Champions League 2022-23 y eso para CR7, a estas alturas de su carrera, es un sacrificio difícil de permitirse. El Bayern, en cambio, parte como uno de los favoritos para la próxima edición de la máxima competición europea. Mientras no se aclare el futuro de Lewandowski, el Bayern mantiene su discurso oficial, que pasa por retener al artillero polaco, autor de 50 goles y siete asistencias en 46 partidos este último curso, pero de momento ya acaba de fichar a otro delantero de referencia mundial, el senegalés Sadio Mané. Para el Bayern ya es un golpe de autoestima llevarse a una de las estrellas del Liverpool, pero ese sentimiento ante la Premier League sería superior si lograra hacerse también con el crack del Manchester United, Cristiano Ronaldo. De cara a su afición. presentar una dupla de refuerzos Mané-CR7 paliaría sin duda la pérdida de Lewandowski, más aun después de que el internacional polaco haya sido tan meridiamente claro respecto a por donde pasan sus ambiciones profesionales y personales.

