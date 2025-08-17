Sudeban: Lunes 18 de agosto será feriado bancario

Este lunes 18 de agosto, la banca venezolana suspenderá sus actividades presenciales en todo el territorio nacional por la celebración de la Asunción de Nuestra Señora, así lo informó Sudeban.

A través de su cuenta en la red social Instagram, la institución compartió una historia invitando a los ciudadanos a usar los canales electrónicos disponibles, con el fin de solventar los procesos bancarios durante el día.

Ese día, los clientes de las distintas instituciones financieras del país no podrán realizar operaciones en las taquillas ni en las agencias por ser lunes bancario.

Algunas entidades bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en los centros comerciales.

Sudeban recomienda a los usuarios deberán consultar la página web de su banco para mayor detalle acerca de las oficinas y taquillas disponibles.

con información de NAD