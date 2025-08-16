Sudeban informa que lunes 18 de agosto será feriado bancario por la Asunción de Nuestra Señora

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario insta a la población a usar los canales electrónicos disponibles y revisar las oficinas que podrían estar abiertas en centros comerciales.

Este lunes 18 de agosto, la banca venezolana suspenderá sus actividades presenciales en todo el territorio nacional por la celebración de la Asunción de Nuestra Señora, así lo informó la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

A través de su cuenta en la red social Instagram, la institución compartió una historia invitando a los ciudadanos a usar los canales electrónicos disponibles, con el fin de solventar los procesos bancarios durante el día.

En ese sentido, la Sudeban recomendó consultar la página web de los bancos para conocer las oficinas y los puntos de atención que podrían estar disponibles en lugares como centros comerciales.

Otros feriados bancarios dentro del calendario son:

– Lunes 15 de septiembre: Día de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela.

– Domingo 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena (no se ejecuta por ser fin de semana).

– Domingo 26 de octubre: Día del Dr. José Gregorio Hernández (no se ejecuta por ser fin de semana).

– Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (no se ejecuta por ser fin de semana).

– Lunes 24 de noviembre: Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

– Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión