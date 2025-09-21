Sudamericano Lima, Perú: La selección Venezolana de Voleibol femenino consiguió boleto al Mundial Sub-17

Las criollas se impusieron por 3-0 a Colombia y terminaron entre las dos mejores del Grupo B del Campeonato Suramericano de Lima, Perú.

La selección venezolana Sub-17 de voleibol femenino consiguió su boleto a la Copa Mundial de la categoría, al imponerse ante el seleccionado colombiano por 3-0 (25-22, 29-17 y 25-15), en el Campeonato Suramericano de Lima, Perú.

El torneo, Venezuela fue emparejada en el difícil Grupo B, con las campeonas Argentina y Brasil, dos títulos para cada una, y ante la creciente Colombia. Para conseguir pasaje al Mundial, a disputarse del 5 al 15 de agosto del próximo año en Santiago de Chile, las criollas debían terminar entre las dos primeras selecciones de su grupo y lo consiguieron.

El campeonato comenzó el miércoles y tuvo la derrota de las venezolanas ante las albicelestes por 3-1 (25-23, 19-25 y 25-18, 25/13). Un resultado que daba malos indicios, pero todo quedó ahí tras el triufo contra las brasileñas el jueves por 3-1 (25-13, 16-25, 25-23 y 25-20) y que dejaba la clasificación en sus propias manos ante las cafetaleras.

La selección de voleibol femenino se medirá este sábado a su similar de Chile en semifinales, buscando un pase a la Gran Final del domingo que le permita luchar por el oro al sexteto que salga airoso del duelo entre Brasil y Perú.

Avance o quede en el camino, este Campeonato Suramericano de Lima será el mejor, hasta el momento, para cualquier seleccionado criollo femenino de la categoría. Tras más de 10 años de ausencia, el regreso fue por todo lo alto y las chamas están entre las cuatro mejores de Sudamérica, su mejor actuación fue un sexto lugar, superando lo hecho en Canelón 2011 en Uruguay y en Tarapoto 2015 en Perú, con balance general de tres triunfos y 10 reveses.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder