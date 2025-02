Sudamericano de Fútbol Sub-20 Venezuela 2025: Argentina y Brasil empatan 1-1 y todo se definirá en la última fecha

El clásico de las Américas dejó un partido intenso donde todo queda igual que al principio.

Rayan eclipsa a Echeverri.

Argentina se preparaba para celebrar la conquista del Sudamericano Sub-20 gracias a un gol del Diablito pero el punta brasileño logró el empate.

La noche del jueves 13 de febrero se disputó uno de los partidos correspondientes a la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20 realizado en Venezuela.

El juego era ni más ni menos que un Brasil-Argentina donde el ganador (en caso de haberlo) definía quien sería el campeón del certamen. El encuentro terminó 1-1 con goles de Claudio Echeverri para los argentinos y de Rayan para la «Verdeamarela» .

Un encuentro físico

El partido comenzó y se mantuvo de una misma forma: Argentina proponiendo y teniendo más el balón y Brasil presionando y siendo más reactivos a lo que hacían sus rivales. El primer gran acto del encuentro fue un penal cometido a Julio Soler por parte del centrocampista brasileño Breno Bidon que el «Diablito» Echeverri no dudaría en convertir en gol con un tiro «a lo Panenka» que dejaría tendido al guardameta Felipe Longo para poner el 0-1 parcial.

A partir del primer gol del partido, Brasil comenzaría a utilizar el juego brusco como arma para hartar y sacar del partido a sus contrincantes y así paso. La «Albiceleste» empezaría a dejarse llevar por las provocaciones tanto físicas como verbales de los amazónicos, perdiendo parte del control del juego que había tenido al principio.

El duelo empezaría a llenarse de faltas y de tarjetas amarillas para los futbolistas de Brasil, hasta que en el 78, Igor pondría un gran balón dentro del área que Rayan remataría con un disparo cruzado que el arquero Jeremías Martínez no pudo detener. Tras el tanto prácticamente no hubo partido, ya que empezaría un show de trifulcas entre ambos equipos que no permitiría un desarrollo tranquilo del encuentro.

Una demostración de lo fuerte y físico que se tornó el partido es que la «Canarinha» terminaría con 18 faltas y 5 amarillas y la selección argentina daría 17 faltas con 3 amonestados.

Todo se define en la última fecha

Ambos conjuntos se mantienen con los mismos puntos (10) y solo un gol de diferencia favorable a los Brasileños.

Argentina por su parte se enfrentará contra una Paraguay ya clasificada que no se juega nada, mientras que Brasil se medirá ante una selección deChile ya eliminada, en busca de golear para asegurar el torneo mediante la diferencia de goles. Los dos encuentros serán el domingo 16 de febrero.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano