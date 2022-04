Sprint Imola: Max Verstappen, gana con un final mágico y gran remontada de Sainz

El neerlandés, que salió primero en la carrera al sprint de Imola, vio como Leclerc le pasaba en la salida, pero le devolvió la jugada en la penúltima vuelta con una espectacular adelantamiento y ambos se volverán a ver las caras este domingo (15.00 h).

Carlos, que arrancaba 10º, lo hizo todo bien para alcanzar una cuarta plaza desde la que saldrá este domingo en la carrera italiana.

Alonso no salió bien y bajó a la séptima plaza en los primeros metros para luego diluirse hasta la novena posición.

El actual rey Max Verstappen no tiene previsto abdicar. Está vivito y coleando. El inicio del Mundial ha sido favorable a Leclerc, con gran pilotaje al volante del mejor coche de la parrilla en esta nueva era de la F1. Pero Max envió un mensaje claro este sábado en la carrera al sprint de Imola, llevándose el triunfo y la primera posición de salida para la carrera de este domingo con un espectacular adelantamiento final que vale mucho más que los 8 puntos que se llevó.

La fiabilidad de su Red Bull le hizo abandonar en dos de las primeras tres carreras, lo que le hacía llegar a esta carrera demasiado lejos en la general, a 46 puntos. Pero el Mundial es muy largo. Quedaban aún 20 carreras. Y Verstappen ha dejado claro que si su coche le acompaña, debe estar peleando por otro título. Eso es lo que probablemente le susurró al oído el dorsal número 1 al pasar a Charles en el penúltimo giro en una prueba al sprint que parecía absolutamente controlada por Leclerc.

Clasificación final de la carrera al sprint del GP de Emilia Romagna de F1 2022 Captura

Charles tenía teóricamente el coche más veloz, en una pista favorable, y además, ante unas gradas llenas de ‘tifosi’ que enloquecieron al ver un coche rojo al frente y el otro bólido italiano de Sainz adelantando hasta 6 coches para terminar 4º. El monegasco logró mantener a su oponente a más de un segundo de distancia durante toda la carrera, pero en los últimos giros, ‘Mad Max’ hizo de las suyas. Tenía de su lado la mejor degradación de gomas de su bólido respecto al Ferrari, aspecto que aprovechó para decantar la carrera a su favor.

El de los Países Bajos se acercó a Leclerc, lo intento a falta de 3 giros, y completó su adelantamiento con DRS en la recta principal, por fuera, arriesgando más que un Charles que este domingo querrá devolverle la moneda saliendo desde la segunda posición.

En la tercera plaza acabó Pérez, quien aprovechó el mejor ritmo de su Red Bull para superar a un Magnussen que se diluyó (8º) y un Norris que estaba fuera de posición ( fue 5º). Y justo detrás, un Carlos Sainz inmenso que fue el gran animador de la carrera hasta que Max se sacó su mejor conejo de la chistera.

Sainz, magistral

Carlos Sainz tenía ante sí una difícil papeleta. Tras el abandono de Australia y su accidente en clasificación, y ante su público, no podía permitirse otro fallo. Pero a su vez, debía arriesgar. Sabía que contaba con uno de los mejores coches de la parrilla, y aunque en Imola debía ser difícil adelantar, salió a por todas. Tanto es así que tras la primera curva, el madrileño ya era octavo. Otro piloto, tras el fallo y viendo como su compañero es líder del Mundial y sin fallar, se hubiera hundido. No Carlos, quien demostró una vez más su fortaleza mental para completar una gran remontada, del 10º hasta la cuarta posición.

El festín del madrileño empezó en la salida, ganando dos posiciones de cuajo en los primeros metros, llegándose a colocar en paralelo a un Alonso al que pasó poco después pese a no contar todavía con DRS. Y con DRS llegó su gran final. El australiano tenía la suerte de rodar tras Magnussen, por lo que podía defenderse con DRS. Pero cuando el de McLaren pasó al danés, Sainz no desaprovechó la ocasión. Se deshizo del piloto de Haas para ponerse 6º y no tardó en pegarse al australiano y adelantarlo para ser 5º. Quedaban 7 giros y estaba a 5″6 de Norris, pero rodando a un gran ritmo, el español no solo llegó tras Lando, sino que le pasó sin miramientos para colocarse cuarto y ver ante sí una imagen con mucha más luz en comparación a la ‘qualy’. Desde la cuarta plaza, Carlos quiere pelear por todo y unirse a la batalla que librarán Max y Charles este domingo.

Alonso se diluye

Fernando Alonso salía quinto y sonreía antes de subirse a su coche, con claro objetivo de ganar posiciones en el arranque. Pero algo sucedió al arrancar la vuelta de formación, cuando el coche parecía quedarse clavado en su sitio, que avisaba que hoy no sería el día del asturiano. El ovetense podía arrancar, pero cuando se apagaron los semáforos, los primeros metros del español no fueron buenos y perdió dos posiciones, para ser 7º. A partir de ahí, el ritmo del Alpine se fue diluyendo, especialmente por su gran degradación de gomas, uno de los puntos en los que debe centrarse Alpine. Le superaron Sainz y Bottas, dos coches con más ritmo, terminando en la novena posición, fuera de los puntos.

Este domingo, el ovetense intentará reponerse. Su objetivo debe ser el de los puntos, pero intentará aprovechar cualquier ‘safety car’ u opción que le pueda surgir. De momento, en la carrera al sprint ya hubo un coche de seguridad inicial por un toque de Gasly a Zhou. Solo un aperitivo de la locura que puede vivirse este domingo.

Mundo Deportivo