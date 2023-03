Sospechas de feminicidio tras muerte de modelo argentina en México

La modelo e influencer argentina, Agostina Jalabert, fue encontrada muerta en su apartamento ubicado en Playa del Carmen, México. El hallazgo del cuerpo lo hizo su hermana el pasado 18 de febrero.

Estaba en el baño, sentada en el piso, atada a un toallero y con un cinturón alrededor del cuello. La puerta del apartamento estaba trabada por dentro. Así describió la escena el medio argentino El Clarín.

En un primer momento el caso fue tratado como un suicidio. Sin embargo, la familia de la joven pidió que se investigue el hecho en profundidad. Denuncian irregularidades en la investigación realizada por la policía de México y señalan que su hija podría haber sido víctima de asesinato. Sospechan de su novio. Así lo recoge el diario El País.

El clamor de la familia

El padre de la modelo, Edgardo Jalabert, director del Hospital Pedro Ecay Carmen de Patagones, conversó con el medio Infobae al respecto. Pidió justicia y expresó el pesar en el que está sumida su familia por la violenta muerte de su hija. “La familia está quebrada con esto, semejante pérdida… No tengo palabras”.

En la entrevista, el médico reconoce que no existen antecedentes de violencia entre su hija y su novio. La joven tampoco era hostigada por su pareja. Sin embargo, sostiene que la situación amerita una investigación más profunda.

«…Mi hija estaba colgada con un cinto del toallero del lavadero. Mide 1,70 y estaba casi sentada. Su novio estaba adentro del departamento y no permitía el ingreso. Eso, al menos, llama la atención. Yo perdí a mi hija y solo tengo sus cenizas. Él no se comunicó con nosotros, no dio una explicación ni su versión. No dio la cara. Aunque se tratara de un suicidio, ¿por qué se negó a hablar con nosotros? No me cierra«, expresó el padre de la occisa.

