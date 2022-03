Sorteo de Champions: Cuándo es, fecha, formato y equipos clasificados para cuartos de final

El próximo 18 de marzo se celebrará el sorteo de todas las rondas restantes de Champions. No habrá condicionante alguno y se podrán cruzar equipos de un mismo país.

La Champions League ya está en su fase decisiva y ocho equipos pelearán en cuartos de final por dar un paso de gigante para llevarse la máxima competición continental. Liverpool, Bayern de Múnich, Manchester City y Real Madrid son los cuatro primeros clasificados y ya esperan a sus rivales de cara al sorteo. Un sorteo que será puro, más completo que el anterior y que se celebrará una vez concluyan todas las eliminatorias la semana del 18 de marzo.

¿Cuándo es el sorteo de cuartos de la Champions?

El sorteo se celebrará el próximo viernes 18 de marzo a partir de las 6:00AM en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

Formato: ¿cómo es el sorteo de cuartos, semifinales y final?

El sorteo definirá todas las rondas restantes de Champions. Tras su conclusión, se conocerán los cuatro emparejamientos de cuartos de final, las rutas que llevan a semifinales y qué lado del cuadro ejerce como local en la gran final.

Será un sorteo completamente puro. Todos se podrán enfrentar a todos y resulta indiferente la nacionalidad o que hayan coincidido en el grupo en la primera fase, a diferencia del que se celebró para definir los octavos. El que contará con el factor campo, menos determinante tras la supresión del valor doble de los goles en campo contrario, será aquel cuya bola salga en segunda posición. El local en la vuelta se decidirá por azar y no por la clasificación de la fase de grupos.

El único condicionante no afectará a los emparejamientos, sino a los horarios. UEFA, por cuestiones de seguridad en caso de tratarse de la misma ciudad o de afición en caso del mismo país, programará los partidos en función de los resultados que se den. Por ejemplo, Manchester United y Manchester City no podrían coincidir en día jugando ambos en casa. Pero eso no afectará a la extracción de las bolas y será una decisión de calendario que se tomará a posteriori. Podríamos ver, por ejemplo, un Real Madrid-Atlético, si los de Simeone lograran la clasificación.

¿Cómo ver el sorteo de Champions por televisión?

Como siempre, UEFA emitirá los emparejamientos a través de sus canales oficiales. En España, se podrá seguir en directo en Movistar Liga de Campeones y #Vamos, por ser Movistar plataforma poseedora de los derechos de la competición. En AS, se podrá vivir minuto a minuto todo lo que dé de sí el sorteo en Nyon.

Eliminatorias de octavos de final de la Champions*

BAYERN DE MÚNICH 8- Salzburgo 2 (1-1 en Austria y 7-1 en Alemania)

LIVERPOOL 2- Inter 1 (0-2 en Italia y 0-1 en Inglaterra)

PSG 2- REAL MADRID 3 (1-0 en Francia y 3-1 en España)

Sporting 0- MANCHESTER CITY 5 (0-5 en Portugal y 0-0 en Inglaterra)

Atlético de Madrid 1- Manchester United 1

Benfica 2- Ajax 2

Chelsea 2- Lille 0

Villarreal 1- Juventus 1

*En mayúscula, equipo clasificado. En negrita, eliminatoria ya concluida. En cursiva, eliminatoria con la vuelta pendiente.

Equipos ya clasificados

Bayern de Múnich

Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Fechas de la competición

-15 y 16 de marzo: vuelta de octavos.

-5 y 6 de abril: ida de cuartos.

-12 y 13 de abril: vuelta de cuartos.

-26 y 27 de abril: ida de semifinales.

-3 y 4 de mayo: vuelta de semifinales.

-28 de mayo: final.

¿Dónde se jugará la final?

La final de la Champions se jugará el próximo 28 de mayo en el Parque de los Príncipes. Así lo decidió UEFA, tras quitarle tal derecho a San Petersburgo por la invasión rusa de Ucrania. La elección de París se debe a que el organismo considera que es el más probable territorio neutral, debido a que Francia solo contaba con dos representantes entre los 16 mejores y, a priori, tenía menos opciones de llegar con alguno de sus equipos al partido decisivo. Tras la eliminación del PSG, solo podría alcanzar la final el Lille. También sonó con fuerza Wembley, pero cayó, dado que ese fin de semana se disputa la fase de ascenso de la Championship.

Diario AS