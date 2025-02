Sorprende a tu ser querido en el Día de los Enamorados con ‘Detalles Clarita’

El día más romántico del año se acerca y por supuesto, no hay mejor manera de demostrar tu amor y aprecio que obsequiando un detalle especial. En esta búsqueda de lo perfecto, el equipo de Noticias Barquisimeto ha visitado ‘Detalles Clarita’, ubicada en el centro de Barquisimeto, donde podrás encontrar opciones únicas para celebrar el amor y la amistad este 14 de febrero.

‘Clarita’, como cariñosamente es conocida la propietaria de la tienda, ha dedicado años a crear la tienda ideal para todos los enamorados ofreciendo los mejores arreglos florales y regalos personalizados que logran tocar el corazón de quienes los reciben, describiendo a Detalles Clarita como «una tienda para enamorados…»

Detalles Clarita ofrece una amplia gama de productos que van desde hermosos arreglos florales hasta regalos únicos. Entre sus opciones más populares se encuentran desde ramilletes accesibles hasta elegantes ramos de rosas, cúpulas, cajas y bolas que incluyen sorpresas como peluches, virutas, chocolates y globos.

También cuenta con impresionantes ramos de flores, que van desde $25 hasta $35 dependiendo de la selección de rosas. “Y para quienes buscan un toque diferente, hay rosas rojas y azules, así como girasoles y gerberas, todos ellos frescos y bellamente presentados”, explicó.

Uno de los encantos de la tienda es su famosa tarjeta hecha a mano, perfecta para añadir un mensaje personal. “Por solo 1$, estas delicadas tarjetas pueden ser el toque final que tu regalo necesita, colocadas elegantemente entre las flores naturales”, comentó.

Detalles Clarita se distingue no solo por sus hermosos productos, sino también por sus precios accesibles. Con ramilletes que oscilan entre $4 y $20, hay opciones para todos los bolsillos. Esto demuestra que el amor no tiene por qué ser costoso; se trata de la intención detrás del regalo.

Además, si deseas hacer tu pedido más cómodo, Detalles Clarita ofrece servicios de entrega a domicilio, asegurando que tu sorpresa llegue directamente a la puerta de tu ser querido.

Así que, si aún no has decidido cómo sorprender a esa persona especial este día de los enamorados, no dudes en visitar Detalles Clarita. Su acogedor local se encuentra en la carrera 19 entre calles 30 y 31 de Barquisimeto y puedes ponerte en contacto a través de los números 0251-2330863 y 0424-5937819. También están activos en Instagram como @detallesclarita, donde podrás ver su variada oferta.

En este 14 de febrero, deja que Detalles Clarita sea tu cómplice en la celebración del amor. Porque lo que realmente importa es la emoción de dar y recibir cariño, y aquí encontrarás el regalo perfecto para hacerlo inolvidable.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto