“¡Son milagrosos!”: Barquisimetanos expresan su júbilo por la canonización de JGH y MCR

La fe se siente vibrar en cada rincón de la ciudad. A solo una semana de la histórica canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, los feligreses larenses desbordan de inmensa alegría y comparten conmovedores testimonios de los milagros que han transformado sus vidas por intercesión de estos dos nuevos santos venezolanos.

Los barquisimetanos han compartido con entusiasmo sus experiencias y la profunda devoción que sienten por los futuros santos.

Alexander Suárez relató un poderoso testimonio de sanación de su esposa: «Mi esposa fue operada de cáncer, y las cosas que le pasaron a ella ahí fue un milagro. Él preparó el material para que la operaran a ella. Ella dice que vio al Dr. José Gregorio Hernández. Para mí eso tendrá que ser una fiesta nacional, eso es muy bueno para nosotros que somos católicos». Suárez enfatiza que este evento merece un reconocimiento a nivel de todo el país.

Otra devota, Katty Alvarado, expresó su convicción sobre el mérito de la canonización: «Me parece muy bien, es merecida su canonización por tantos milagros que ha hecho. Yo por lo menos he tenido milagros del Dr. José Gregorio Hernández. Más bien con la Madre Carmen Rendiles no he tenido conexión, pero sé que hay personas que sí».

La fe en el intercesor ante la enfermedad es palpable en los relatos. Yoanny Quijada recordó una sanación personal: «Soy muy devota del Dr. José Gregorio Hernández, siempre que hay un enfermo en la casa le rezo para que interceda ante Dios por su salud. Yo tuve displasia de cadera cuando estaba pequeña, mi mamá le rezó al doctor y gracias a Dios salí del todo bien».

Finalmente, Beiner Carmona resumió el sentir popular: «Ellos son milagros y son venezolanos. Yo siempre le pido al doctor por mi salud, a mí me ha sanado, hasta por un dolor de cabeza le pido».

La canonización conjunta de estos dos pilares de la fe venezolana no solo es un hito para la Iglesia Católica en el país, sino un poderoso símbolo de esperanza y devoción que une a toda la nación. La feligresía de Barquisimeto se prepara para vivir con júbilo este momento histórico que marca un nuevo capítulo de fe en Venezuela.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto