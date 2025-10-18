Somos TV y Noticias Barquisimeto transmitirán en vivo la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Venezuela se alista para vivir un momento histórico este domingo 19 de octubre, cuando el Papa León XIV presida la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Plaza de San Pedro, Vaticano.

La ceremonia, que eleva oficialmente a los altares a los primeros santos venezolanos, comenzará a las 4:00 a.m. (hora de Caracas) y se transmitirá en vivo a través de múltiples plataformas, con celebraciones masivas en ciudades emblemáticas para la fe católica.

Transmisión por televisión y radio

La Arquidiócesis de Caracas y la Conferencia Episcopal Venezolana han coordinado una amplia cobertura para que los fieles puedan seguir el evento desde casa.

Canales nacionales como Vale TV, Televen, Venevisión, Globovisión y VTV; y Somos Televisión de Barquisimeto transmitirán la ceremonia desde las 3:30 a.m., con comentarios sobre el impacto de estos santos en la fe y la cultura venezolana.

En radio, el Circuito FM Center a nivel nacional, y en Barquisimeto Somos 93.5 FM; Unión Radio Noticias y Radio Fe y Alegría ofrecerán cobertura en vivo, con oraciones y testimonios.

Además, la transmisión estará disponible en streaming a través de los sitios oficiales arquidiocesiscaracas.com, josegregoriodevenezuela.com, madrecarmenvenezuela.com y vaticannews.va/es.html, así como en las cuentas de Instagram, TikTok y YouTube de Somos Televisión y Noticias Barquisimeto.