Somos Televisión festejó su aniversario con programación especial

La Corporación Somos Media en el marco a la celebración del decimoctavo aniversario del canal Somos Tv, inicio su programación especial a las 7 y 30 de la mañana donde Noticias Barquisimeto cedió cordialmente su espacio para entrevistar a diferentes personalidades, que formaron parte de la organización desde sus inicios.

De manera veraz y responsable, Somos Televisión cumple con el principal objetivo: Garantizar la información más transparente y elevar la voz del pueblo larense.

Varios de los ex trabajadores y personalidades destacadas que han hecho vida en la televisora y en los cuales sus sueños iniciaron allí, estuvieron presentes en esta fecha tan peculiar para conversar sobre las vivencias durante los 18 aniversarios, algunos como María José Soto Vicuña, Daniel Rodríguez, Daniel Oviedo Lander e Iván Ánzola resaltaron que Somos TV ha sido el trampolín para el crecimiento de sus carreras.

En el transcurso de la mañana, el periodista, locutor y productor Felix Peña Brito fue el primer entrevistado por los moderadores Ely Saúl Sequera y Daniel Rodríguez en el cual se mostró sumamente contento por la invitación, recordando los momentos de trabajo y razones, por las cuales continúa esforzándose y disfrutando del periodismo.

La lcda. Zuleydy Márquez entrevistó a María José Soto

La licenciada María José Soto rememoró lo bonito que fueron sus pasos por Somos, en la que fue su escuela y llegó desde muy joven. Con una grata sonrisa en su rostro y su voz nítida que la distingue en el medio, la moderadora de Globovisión abrió sus sentimientos con la familia de la Corporación Somos Media, junto a la Lcda. Zuleydy Márquez en su programa ‘Actualizando’.

La hermosa periodista de nombre excelso María que significa ‘la elegida por Dios’ destacó que llegó al canal capitalino (Globovisión) producto a un casting televisivo y gracias a la iniciativa del Lcdo. José Israel González quedó, él mismo le dio la vistosa noticia.

Somos Televisión festejó su aniversario con programación especial

Cesar Granado estuvo presente la celebración de Somos TV en sus 18 aniversarios; los Lcdo. Daniel Rodríguez y Ely Saúl Sequera se sintieron muy satisfechos por las historias que contó el locutor, sobre todo cuándo comenzó con el ”Show de César Granado”.

Los objetivos han sido logrado, la familiaridad que caracteriza a Somos televisión es el compañerismo, aquí seguimos y trabajamos por un mismo camino.

Momento emotivo

Celebración número 18 de Somos Televisión

Uno de los momentos más sorprendentes durante el aniversario de Somos Televisión, fue cuando el Lcdo. José Israel González recibió de sorpresa por parte de la producción el mensaje de felicitaciones de su hija Vanessa González quién también ha sido parte de la institución, que se ha convertido en la casa periodística de miles de personalidades.

José Israel González se vio muy feliz, en sus ojos se le notaban las lágrimas de orgullo, por ver a su niña desde tan lejos y dejarle un mensaje, tiempo en el cuál se le vino a su mente inolvidables momentos y uno de ellos, fue con la caída de la antena, los días que pasaron para poder volver a colocar todo y que en esa ocasión, la ayuda de la Almirante Carmen Meléndez fue fundamental para volver al aire.

No obstante, dijo que no les salían las palabras y que en esta fecha tan importante, le impacta en el corazón porque le gustaría tener a su familia completa en Venezuela. También aseveró que Iván Ánzola estuvo apoyándolo en los casos y hechos noticiosos del estado Lara durante la pandemia del Covid-19.

Pedro Izacura

El periodista recordó cuando estuvo en el programa junto a Raymar Colmenarez, que si no fuese posible entrar a esta Corporación, tanto sus éxitos y carrera periodística no sería la misma, de hecho recalcó que Latina TV no hubiese nacido sin todas las enseñanzas y apoyo de Somos Televisiòn.

Leonardo Ruiz

Con su voz impresionante, el locutor Leonardo Ruiz conmemoró un día lleno de felicidad pura. Junto a Marìa Soto y Zuleydy Márquez expresó sus sentimientos con Somos TV.

Entrevista a Leonardo Ruiz

Daniel Oviedo y Jesús García

Daniel Oviedo felicitó a los fundadores del canal y a todos los que sirven en las comunidades, para reflejar los problemas de cada ciudadano para solventarlos.

Jesus Garcías se sintió muy agradecido porque el señor Jesucristo le ha permitido vivir días increíbles desde el 2010 con Somos Televisión.

El periodista que comúnmente se le conoce como “El peregrino” describió lo bonito que es tener una gran unión y utilizar las distintas plataformas de la empresa y de estar rodeado de excelentes profesionales.

Gregorio Valles

“Dieciocho años de alegría, dolor y experiencia, Somos televisión va rumbo a los 19 aniversarios con todo el cariño y bendición” indicó el animador Valles Gregorio en el programa especial

“Ya son 18 años de sabiduría y de optimismo, los cuales en cada uno de ellos he estado y los he visto crecer, una gran familia, donde quiera que estemos siempre tendremos algo por agradecerles a cada uno de los trabajadores y a mis amigos Israel jr y José Israel González” concluyó

Gregorio Valles con Zuleydy Márquez

La decoración de la recepción, fue realizada por (eventosmerakibqto), mientras que Magi Ballons conllevó el arreglo del estudio donde también se habilitó las pantallas para hacerlo estilo podcast con la buena idea del gerente Iván Ánzola, y el trabajo en grupo de Keyber Montero, Ana Díaz como productora, Adrián Mavares, Karen Pérez e Israel Jr. productor. Mientras que los arreglos florales fueron decorados por Lotus y una de las torta, cortesía de Delicatesen Ruth.

