Solicitan apoyo para atender al jinete caroreño que perdió sus manos en accidente de tren

El joven jinete venezolano Yosenyer Serrano, oriundo de la ciudad de Carora, en el estado Lara, perdió ambas manos en un accidente en su travesía hacia Estados Unidos.

En su intento de alcanzar el sueño americano, cruzó la selva del Darién y ya en territorio mexicano, tomó un tren con destino a la ciudad de Juárez y cuando este hizo una parada, el joven se asomó para tomar un poco de aire y en ese instante el tren arrancó ocasionando la terrible desgracia.

Leer también: Por esta batalla se celebra cada 12 de febrero el Día de la Juventud en Venezuela

Wilmer Collazo, presidente de los Agentes de Jinetes en Venezuela dió a conocer la versión que él maneja sobre los hechos a través de un encuentro en vivo con Hipismo al Día, en la cual, hace referencia que luego del accidente tuvo que caminar dos horas por el desierto para poder recibir cuidados médicos en el Hospital General de la ciudad.

🔴 AYUDEMOS 🙏



▪️ Yosenyer Serrano ayer tuvo un grave accidente en Mexico 🇲🇽 Donde hubo que amputarle los dos brazos.



▪️ Wilmer Collazo "Esto es algo muy triste"



▪️ Es importante la unión de todos para ayudar a este jovén venezolano 🇻🇪 pic.twitter.com/ST5j2UPKHn — Hipismo al día con Jhon Lester (@HipismoDia) February 7, 2023

Luego, deprimido por el trágico acontecimiento también fue sometido a tratamiento psicológico.

Yosenyer Serrano jinete Venezolano(29) se encuentra bajo tratamiento psicológico,despues de haber caído de un tren en marcha en México.

Se le amputarón los 2 brazos,emigraba hacia Estados Unidos buscando un mejor futuro.

Se asomo para tomar aire y en ese instante el tren arranca pic.twitter.com/ViajRxcu5X — LuisSucesosLuis (@LuisSucesosLuis) February 10, 2023

Serrano se perfilaba como una promesa del hipismo en Venezuela. Hizo carrera en el Hipódromo La Rinconada y en el Caribe como jinete profesional.

AYUDA PARA YOSENYER SERRANO

El jinete venezolano Yosenyer Serrano, solicitó a través de las redes sociales ayuda para subsanar su estado de salud.

A través de un video en Youtube, Serrano pudo conversar con el programa hípico Certeza Hípica y contar en detalle su situación.

«Gracias a Dios he evolucionado muy bien y ya estoy desinflamado, me podrán dar de alta en pocos días, y me quitarán los puntos. No ha sido fácil, pero aquí estoy, 40 vagones me pasaron encima, no sé cómo no me agarró completo», contó el jinete caroreño.

Serrano es el sostén de su familia y tiene cuatro hijos, uno recién nacido. Se conoció que espera continuar su camino hacia Estados Unidos para poder completar su recuperación. Y solicita además ayuda para que su señora madre pueda viajar para atenderlo.

Por ello solicitan también ayuda a Antonio «El Potro» Álvarez, como Presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

PALMARÉS

En el palmarés profesional de Serrano se destaca que conquistó 52 competencias en 2014, al año siguiente consiguió 46 triunfos y en 2016 fue capaz de ganar 42, esto entre los hipódromos de Valencia y La Rinconada, pero desde el 2018 hasta la fecha solo ha podido ingresar al recinto de ganadores en cinco ocasiones.

obtuvo tres triunfos en la campaña 2021 de La Rinconada, y los mismos fueron con: Jovic en el mes de febrero, Chely Flow en marzo y siete meses después, específicamente en octubre ganó con My Miss Paulina.

Con información de Noticias24Carabobo, CNN, EC