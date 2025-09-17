El economista, Blagdimir Labrador, indicó en una entrevista para VTV que, tras las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela ha logrado consolidar la soberanía alimentaria como un elemento fundamental que ha desarrollado el motor de exportaciones no petroleras para el crecimiento de la economía.

Soberanía alimentaria: Motor para el crecimiento económico

«Venezuela ha logrado la consolidación de la soberanía alimentaria; es un elemento fundamental que ha impulsado un motor de crecimiento económico, como lo son las exportaciones no petroleras que le han dado ese impulso para crecer económicamente; es decir, se ha podido abastecer al país y también exportar», recalcó en el programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

A su vez, sostuvo que el país encadena y consolida sus proyectos a pesar de que existen esas sanciones y bloqueo. «En Venezuela se ha robustecido mucho lo que es el sector automotor, el sector telecomunicaciones, el sector turístico, que cuenta con una alta demanda en el país, lo que genera empleos, divisas, y esto hace que la economía genere un crecimiento», dijo.

Economista Blagdimir Labrador

Por su parte, analizó la importancia de las relaciones entre China y Venezuela, puesto que el país asiático representa un gran socio comercial para la nación. «China ha invertido gran parte de su capital en infraestructura para el desarrollo, como puertos, ferrocarriles, carreteras, es decir, estrategias que nos permiten desarrollar el comercio internacional, y eso también le compete a Venezuela, porque es nuestro primer socio comercial».

Con información de VTV