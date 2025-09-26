Sismos en Venezuela: Resumen hasta ahora

Hasta las 10:00 p.m. de este jueves 25 de septiembre, se han registrado 34 eventos sísmicos en Venezuela en las últimas 48 horas.

Aunque el epicentro principal fue en Zulia, varios movimientos se percibieron en Barquisimeto y otras zonas de Lara, especialmente entre la noche del miércoles y el jueves.

Leer También: Varias replicas de movimiento telúrico se sintieron en Barquisimeto, Cabudare y otras regiones del país

El más fuerte fue de magnitud 6,3, sentido en sectores como Cabudare, Santa Rosa, El Cercado y el centro de Barquisimeto.

📌 Las réplicas continuaron durante el día, con magnitudes entre 3,3 y 5,2, algunas perceptibles en Jiménez, Morán y Torres.

No se reportan daños graves en Lara, pero Protección Civil mantiene monitoreo activo y recomienda:

Revisar estructuras

Asegurar objetos pesados

Mantener la calma

🌍 Este patrón forma parte de un enjambre sísmico vinculado a una falla tectónica activa en el occidente del país.

Hender «Vivo» González