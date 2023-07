Sindicato de maestros en Lara: “No garantizamos el regreso a clases en septiembre”

“El gobierno, a todos sus niveles, lo que hace son actos medio teatrales para hacer creer que la educación en Venezuela marcha con toda normalidad, cuando resulta que se está graduando a estudiantes con apenas uno o dos lapsos cumplidos en el año escolar”.

La anterior manifestación provino de la profesora Yuly Cegarra, presidenta de la Seccional Lara del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvemal-Lara), durante una marcha efectuada por educadores afiliados a los gremios que integran la Coalición Sindical del Magisterio Larense desde la Plaza Los Ilustres hasta la sede de la gobernación del Estado Lara, en la carrera 19 con calle 23.

Expresó la dirigente que “con esta marcha, queremos hacerle saber, no solamente al gobierno, sino también a la opinión pública, que los educadores venezolanos vamos a seguir en las calles, a exigir la firma de nuestra tercera convención colectiva de trabajo, cuya discusión va ya para dos largos años”.

–Y no solamente eso, sino que, además de muchos otros agravantes, ahora se suma el hecho de que el bono vacacional, que por contrato colectivo estaba el gobierno obligado a pagárnoslo completo el 10 de julio, pues sencillamente no nos lo pagaron, y el gobierno no ha dicho sobre eso “ni pío”.

–Por lo tanto, estamos ya cansados de tantos engaños, pero también de tantas arbitrariedades, persecuciones, acosos, amedrentamientos, amenazas y pare usted de contar.

–Por todo ello, queremos también señalar que los docentes venezolanos no garantizamos el regreso a clases en septiembre próximo, pero asimismo queremos hacerle saber a nuestro pueblo que no es que nosotros no estemos en disposición de trabajar, sino que es que ya no nos alcanzan nuestros pírricos ingresos ni siquiera para el pasaje, y menos para la comida o para otros gastos.

–De manera, pues, que el único culpable de la disminución de la calidad educativa no es otro que el gobierno, que quiere hacerle creer a los venezolanos y al mundo que aquí no pasa nada, y que todo está normal, cuando es precisamente todo lo contrario.

Información de: El Informador