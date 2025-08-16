Sin victoria para el Vinotinto Salomón Rondón en su regreso a LaLiga de España con el Real Oviedo ante Villarreal

El Real Oviedo de Rondón tuvo un inicio amargo cayendo 2 – 0 contra el Villareal en La Cerámica.

Con el regreso de Salomón Rondón al futbol español, la ilusión por un inicio favorable para el «gladiador» se esfumó luego de vivir su primera derrota de la temporada con el Real Oviedo siendo superado por el Villarreal en condición de visitante.

Aunque el dominio del equipo de casa fue casi total, existió la posibilidad de un primer tanto para el Oviedo, con motivo de un ejecución desde el punto penal al minuto 14`, el cual, corrió por cuenta del experimentado ariete criollo, culminando aquel disparo en la tapada segura del meta Luíz Junior.

Tras esta presentación agridulce para el maracayero, salió de cambio al minuto 63`por Federico Viñas, llevándose a su cuenta individual solo 2 disparos en jugadas claves, 2 toques realizados en el área rival y 8/15 en pases efectivos (53%)

Finalmente, otro venezolano que no vivió su mejor momento en este inicio de jornada fue Yangel Herrera, el mediocampista que salió derrotado con el Girona 3 – 1 ante Rayo Vallecano.

Cambios

Marco Esteban (45′, Haissem Hassan), Tajon Buchanan (46′, Gerard Moreno), Federico Viñas (62′, Salomón Rondón), Dani Parejo (69′, Pape Gueye), Alberto Moleiro (69′, Juan Foyth), Omar Falah (76′, Ilyas Chaira), Borja Sánchez (76′, Luka Ilic), Alfonso Pedraza (81′, Nicolas Pépé), Thomas Partey (81′, Santi Comesaña), Santi Cazorla (84′, Rahim Alhassane)

Goles

1-0, 28′: Etta Eyong, 2-0, 35′: Pape Alassane Gueye

Tarjetas

Arbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Arbitro VAR: Carlos del Cerro Grande, Miguel Ángel Ortiz Arias

Luiz Lúcio Reis Júnior (12′,Amarilla), Alberto Reina (17′,Amarilla), Alberto Reina (26′,Roja).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder