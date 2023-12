¡Sin Piedad! Transportistas del Norte de Barquisimeto cobran 20 bolívares de pasaje a pesar de que el aguinaldo no fue aprobado

Transportistas del norte de la ciudad de Barquisimeto, a pesar de no ser aprobado algún tipo de aguinaldo obligatorio o aumento de tarifa, han decidido cobrar 20 bolívares el pasaje, denuncian algunos usuarios de la zona.

A través de los mencionados usuarios, se pudo conocer que al subirse a las unidades les piden 20bs, alegando que “ese es el pasaje”, algo que ha tomado por sorpresa a muchas personas que necesitan trasladarse hacia esa zona.

A pesar que el respectivo aguinaldo, no fue aprobado, los conductores no acataron el llamado del director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito Terrestre (AMTT) Nelson Torcate quien informó de manera contundente que dicho aumento no se aceptaría y que aquellos que lo hagan podrían tener una “dura y categórica sanción”.

