Sin la Premio Nobel 2025 María Corina Machado: Líderes mundiales firman el acuerdo de paz en Egipto de la Franja de Gaza

Más de 30 países se reúnen en Egipto para buscar un alto al fuego y debatir la reconstrucción de Gaza, mientras que la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no asistieron al encuentro.

Donald Trump aseguró que «siempre se ha dicho que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio, pero eso no va a suceder».

Donald Trump y otros líderes mundiales firmaron el acuerdo sobre el fin de hostilidades en la Franja de Gaza durante la cumbre de paz celebrado en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

El presidente estadounidense fue el primero en firmar los documentos, seguido por su homólogo egipcio, Abdulfatah al Sisi, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quienes participaron en la mediación de las negociaciones entre Hamás e Israel.

«Han hecho falta 3.000 años para llegar hasta aquí, ¿pueden creerlo? Y va a durar», manifestó Trump mientras firmaba el acuerdo. En este contexto, el líder estadounidense aseguró que «siempre se ha dicho que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio, pero eso no va a suceder».

El 10 de octubre, entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás en el marco de la primera fase del plan de paz propuesto por Donald Trump.

A partir de ese momento, comenzó la cuenta regresiva de las 72 horas otorgadas a Hamás para liberar al resto de los rehenes que quedan con vida en Gaza, así como entregar los cuerpos de los fallecidos que sea capaz de recuperar en ese plazo.

Este 13 de octubre, Hamás liberó a los rehenes. El primer grupo incluyó a siete personas y el segundo, a 13.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión