¡Sin avances! MLB y Sindicato retoman negociaciones en NY sin ningún progreso

Después del fracaso de las negociaciones y de que los dueños de MLB y Manfred decidieran cancelar juegos posponiendo además el Opening Day de la temporada 2002, Sindicato y Grandes Ligas por fin se reunieron de nuevo.

¿Qué tal fue la reunión?

Francamente un poco decepcionante.

MLB y Sindicato, sin hacerlo oficial, han decidido cambiar la estrategia de negociación dejando a un lado las grandes reuniones y la presencia de dueños y jugadores. Y hacen bien porque dudamos que eso haya servido algo en la semanas anteriores.

Esta primera reunión en NY así ha sido, con sólo los líderes negociadores de cada uno de los bandos y sus colaboradores más cercanos. Nada de Scherzer, ni Lindor, nada de dueño de Yankees o de Rockies, sólo abogados tratando de ponerse de acuerdo en algo que estrictamente laboral: el acuerdo colectivo de trabajo entre jugadores y dueños de Grandes Ligas.

¿Ha servido de algo la estrategia? Pues, apenas es la primera reunión, y probablemente sea pronto para juzgar los resultados, pero parece que las negociaciones están en punto muerto y Sindicato ha presentado básicamente un documento que mantiene sus mismas peticiones que su última oferta.

Mismo márgenes de sueldo mínimo, misma petición de CBT, etc etc etc. Si la Unión ha cedido algo podríamos decir que son cosas insignificantes que para nada moverán a los dueños de sus posiciones.

¿Qué sigue los próximos días? Probablemente lo mismo. Recuerde lo que le decíamos en este hilo: ahora mismo no hay ninguna razón para que MLB o Sindicato cedan.

