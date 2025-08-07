Sigue el genocidio de Israel: Más de 130 Palestinos fueron asesinados en la Franja de Gaza en las últimas horas

El Ministerio de Salud gazatí informó que las víctimas totales desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre de 2023, se elevaron a 61.158 fallecidos y 151.442 heridos, predominantemente mujeres y niños.

Al menos 138 palestinos perdieron la vida y 771 sufrieron heridas en las últimas 24 horas debido a ataques de la ocupación de Israel en distintas zonas de la asediada Franja de Gaza.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, las víctimas totales desde el comienzo del conflicto genocida israelí, el 7 de octubre de 2023, se elevaron a 61.158 fallecidos y 151.442 heridos, predominantemente mujeres y niños.

El mismo reporte corroboró la muerte de cinco individuos debido a hambre y desnutrición en un solo día, lo que incrementa la cantidad de fallecimientos por estas causas a 193, incluyendo a 96 niños.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA) advirtió acerca de la recepción de «mensajes desesperados de hambre» por parte de su personal en Gaza, caracterizando el estado como catastrófico y con índices de desnutrición nunca antes vistos.

Asimismo, más de dos millones de palestinos se encuentran con una grave falta de alimentos y productos básicos.

Por otra parte, instituciones como Médicos Sin Fronteras y el grupo de Defensa Civil reportan un incremento preocupante en la desnutrición en niños.

Según Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, uno de cada cinco niños en Gaza sufre desnutrición, y están en riesgo inmediato de fallecer si no reciben atención médica inmediata.

El Ministerio del Interior de Gaza denunció la utilización del bombardeo aéreo de ayuda humanitaria con el fin de generar hambruna y desorden, además de provocar heridas en la población a causa de estampidas.

La oficina de información confirmó la muerte de 20 individuos y decenas de heridos cuando un camión de asistencia impactó a civiles hambrientos, después de ser forzado a desplazarse por caminos peligrosos previamente bombardeados.

De igual manera, acusaron a la ocupación de Israel de impedir el ingreso de los camiones de ayuda y forzar a los conductores a atravesar rutas saturadas de gente desesperada.

El bloqueo israelí sobre Gaza no solo mantiene a la población de ataques continuos, sino que obstaculiza el acceso constante a la ayuda humanitaria.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión