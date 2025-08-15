Significativo evento en 1805: Venezuela conmemora el 220° Aniversario del juramento de Simón Bolívar en Monte Sacro

Mediante un comunicado pubicado por el canciller Yván Gil, se destaca el compromiso del Libertador por la libertad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

A través de un comunicado, publicado por el canciller de la República Yván Gil, Venezuela conmemoró el 220° Aniversario del juramento de Simón Bolívar en Monte Sacro. Significativo evento, que tuvo lugar en 1805, representa un hito en la historia social y política no solo de Venezuela, sino de América.

El comunicado expresa: «La República Bolivariana de Venezuela se llena de júbilo al conmemorar el 220° Aniversario del Juramento de El Libertador Simón Bolívar, en Monte Sacro, trascendental acontecimiento ocurrido en 1805, que marcó un punto de inflexión en el devenir social y político».

En este contexto, se recuerda que Bolívar, con tan solo 22 años y acompañado por su maestro Simón Rodríguez, pronunció un «visionario compromiso para luchar por la liberación de América del yugo español», encarnando así «la voluntad de libertad, soberanía y unidad de nuestros pueblos, dando origen e identidad a las naciones latinoamericanas y caribeñas».

El comunicado subraya que este «sagrado juramento continúa resonando y siendo un legado y una referencia imprescindible que guía de forma inmarcesible a los pueblos que luchan en contra de los decadentes imperios y en favor de la construcción de sociedades más soberanas, justas e inclusivas».

Finalmente, la proclamación reafirma el compromiso con el pueblo venezolano. «Juramos delante del soberano pueblo venezolano, no dar descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas hasta romper con cualquier bloqueo o pretensión imperial que pretenda impedir la voluntad del Pueblo y la irreversibilidad de nuestra Revolución Bolivariana», reiteró el texto.