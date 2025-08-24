El sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, de 18 años, quien había sido liberado por error judicial en Chile, fue capturado en Barrancabermeja, Colombia, después de una búsqueda internacional de más de un mes. Mejía Hernández era enjuiciado por el homicidio del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa.

El delincuente logró llegar hasta Colombia, tiñéndose el cabello de rubio para evadir a las autoridades, pero fue delatado por un tatuaje de Zeus en su mano derecha, que coincidía con los registros de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Leer también: La crueldad y el abandono animal son problemas persistentes en Venezuela

Sicario venezolano liberado por error judicial en Chile fue capturado en Colombia

Su detención fue resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, Interpol y la PDI, con el apoyo de El PAcCTO, Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado.

Mejía Hernández, quien estaría vinculado al Tren de Aragua, está a la espera de ser extraditado a Chile.

Pedro Montilla / Con información de El Universal