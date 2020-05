Donald Trump habló duro: Si USA actuara en Venezuela “no sería un secreto y lo llamarían una invasión”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes que si las fuerzas norteamericanas actuaran en Venezuela “no sería un secreto y lo llamarian invasión”.

“Si actuáramos en Venezuela no sería un secreto, no se lo tendría que esconder a nadie Sería diferente, no enviaría un pequeño grupo. Eso sería llamado una invasión”, indicó.

Asimismo, el mandatario consideró que lo que ocurrió fue “un grupo armado, compuesto de muchos venezolanos y de otros países. Vi sus fotos en una playa. No fueron liderados por el general George Washington, obviamente”.

“Este no fue un buen ataque pero no sé mucho al respecto, nuestro Gobierno no tiene nada que ver con esto, debo averiguar qué sucedió. Pero si hiciéramos algo en Venezuela no sería algo así, sería algo diferente, lo llamarían una invasión”, expresó durante una entrevista a FOX News.