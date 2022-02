Shohei Ohtani habla tras ser seleccionado como cover de MLB The Show

La estrella bidireccional de Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, recibió un gran honor cuando se anunció que sería el atleta de portada de MLB The Show 22 el lunes.

Leer Tambien: Colombia vs República Dominicana, final inédita en la Serie de la Caribe 2022

Ohtani se convirtió en el primer deportista asiático en aparecer en la portada de un videojuego de uno de los cuatro deportes más importantes de Estados Unidos. También se convirtió en el primer miembro de los Angelinos en aparecer en la portada de MLB The Show. El miércoles, Ohtani acudió a Instagram y reaccionó al ser nombrado atleta de portada de MLB The Show 22.

La estrella de los Angelinos, Shohei Ohtani, reaccionó de la manera más elegante posible al ser nombrado atleta de la portada de MLB The Show 22. Ohtani dijo que era “un honor” ser nombrado atleta de portada, luego procedió a agradecer a la MLB y a los fanáticos por hacerlo posible.

“Me siento honrado de estar en la portada de MLB THE SHOW 22. Gracias @mlbtheshow y a todos los fanáticos que ayudaron a que esto sucediera.” dijo Ohtani.

Ohtani habló el lunes sobre sus esperanzas de unir a las personas usando MLB The Show 22, ya que señaló sabiamente que hay personas que miran béisbol pero no juegan videojuegos, y viceversa. Las personas que juegan videojuegos y miran béisbol pueden estar de acuerdo en un punto: no hay nada que Ohtani no pueda hacer en un campo de béisbol.

La estrella de los Angels también quiere que su presencia como atleta de portada lo haga más conocido entre los atletas asiáticos que quizás no lo conozcan tan bien.

elfildeo.com