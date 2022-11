Shakira cancela su show en el Mundial de Qatar 2022

Shakira ha decidido finalmente no participar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 tras críticas después de confirmar su actuación.

La cantante colombiana no ha hablado de forma oficial sobre su rechazo, pero desde su entorno se ha confirmado que no participara en el show inaugural.

Recordemos que este domingo 20 de noviembre, está previsto el primer partido entre la selección anfitriona y Ecuador, en la cita deportiva más esperada.

Sin embargo, la colombiana no es la primera que se niega a actuar en el Mundial de Qatar 2022, un país que no defiende los derechos LGTBI. Además que es seriamente cuestionado por sus ataques a los derechos humanos.

Como consecuencia, la primera artista en negarse fue la cantante británica Dua Lipa. «Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos», dijo Dua.

Por su parte, el influencer español Ibai Llanos también se negó a acompañar a la Selección de España a Qatar: «No me sale de los cojones«, afirmó.

Igualmente, otras especulaciones señalan que podrían existir otras razones del porqué Shakira ha decidido no asistir al Mundial de Qatar 2022. Y es que para la artista sería totalmente doloroso tener que revivir el inicio de su amor con Gerard Piqué, aquel que empezó allá por el 2010 en el escenario del Mundial de Sudáfrica.

«Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial». Así lo reveló Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco de España.

Con información de: VN