Shakira abrirá la ceremonia de apertura del Mundial Qatar 2022

La cantante colombiana Shakira, abrirá el show del Mundial de Qatar 2022, en compañía del grupo de k-pop BTS y la banda de hip hop/pop Black Eyed Peas.

Sin embargo, por el momento se desconocen los detalles de la ceremonia de inauguración el próximo 20 de noviembre en el Estado Al Bayt. Recordemos que el primer partido de la Copa del Mundo será entre los anfitriones y Ecuador a las 17:00 horas peninsulares.

Por su parte, Shakira estará presente por cuarta vez en los escenarios del evento más importante del fútbol mundial.

La cantante lleva varios años siendo la figura más representativa de la música en los mundiales. La artista ya había estado en el Mundial Alemania 2006, sin embargo, fue con el Mundial Sudáfrica 2010 donde se convirtió en ícono de la máxima competición en el fútbol.

Su tema «Waka waka (this time is for Africa)» es, hasta el día de hoy, la canción de los mundiales más escuchada de todos los tiempos. Shakira también estuvo en Brasil, donde deleitó a todos con su canción «La la la».

Para la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022, se espera también una serie de actividades que den a conocer la cultura del país asiático. También una bienvenida por todo lo alto a las selecciones participantes.

Con información de: VN