Servicio Social: Una vida depende de tu ayuda, Marucha necesita una cirugía cardiovascular urgente

María Alvarez, una mujer venezolana de 58 años solicita apoyo solidario para poder costear una cirugía cardiovascular de alta complejidad que requiere con urgencia para salvar su vida.

La paciente fue diagnosticada con una patología cardiovascular congénita denominada Comunicación Interauricular con Insuficiencia Tricuspídea Severa, condición que compromete seriamente el funcionamiento de su corazón y requiere una intervención quirúrgica inmediata.

Según el informe médico emitido por ASCARDIO (Asociación Cardiovascular Centro Occidental), el tratamiento recomendado consiste en una Atrioseptoplastia y Plastia Tricuspídea con anillo, procedimientos que deben realizarse tras un cateterismo previo.

El costo total de la intervención asciende a más de Bs. 7.000.000, cifra que resulta imposible de cubrir por la paciente y su familia, especialmente considerando que el presupuesto tiene validez limitada y los precios aumentan constantemente debido a la situación económica del país.

“Con profunda esperanza recurro a la generosidad de las personas de buen corazón, ya que esta operación es la única alternativa para seguir viviendo”, expresó la paciente en su solicitud.

Quienes deseen colaborar con esta causa pueden hacerlo a través de la campaña activa en GoFundMe, donde se están recibiendo donaciones internacionales destinadas directamente al pago de la cirugía y los gastos médicos asociados.

👉 Enlace para ayudar: https://gofund.me/ed22996c1

Desde Noticias Barquisimeto nos unimos al llamado de solidaridad e invitamos a toda la comunidad a compartir esta información para que más personas puedan sumarse a este gesto de humanidad. Cada aporte cuenta.

Hender «Vivo» González