Serie A de Italia: El Milan se lleva el triunfo en el Derby de la Madonnina

Los ‘rossoneri’ batieron 3-2 al Inter tras un maravilloso derbi de la Madonnina. Leao, Giroud y Maignan, héroes milanistas.

Leer también: LaLiga de España: El Real Madrid, líder en solitario tras ganar al Betis 2-1

El Milan triunfó en un derbi de la Madonnina en el que el claro ganador fue el fútbol: hubo golazos, intensidad, garra, calidad, algún enfado y el ambiente extraordinario de San Siro con sus tifos. El resultado confirma el desenlace del curso pasado, con los equipos milaneses muy cerca, y los rossoneri un pelo más adelante. Los conjuntos dejaron claro que nos iban a entretener enseguida. La primera emoción fue un durísimo cara a cara tras un duelo a altísima velocidad entre Dumfries y Theo, ambos amonestados.

Tras haber rozado el gol en propia puerta con Bastoni, que golpeó el larguero con un testarazo, el Inter acabó con el mejor momento de sus rivales gracias a Brozovic, que, olvidado por De Ketelaere (el belga fue sustituido por Brahim en el 63′), atacó el espacio detrás de la zaga y ganó el mano a mano con Maignan. La reacción milanista llegó antes del descanso, y con una pequeña ayuda del rival. Calhanoglu falló un pase horizontal, Tonali le robó la cartera y cedió a Leao, que puso las tablas con un zurdazo a la escuadra.

La reanudación fue todavía más espectacular. En el 54′, Giroud completó la remontada a pase del mismo Leao con un preciso remate al primer toque en el corazón del área, un clásico de su repertorio. Después de seis minutos, el francés le devolvió el favor a su compañero con un taconazo que el ex del Lille no pudo aprovechar mejor. Leao penetró en el área, deshaciéndose con su rapidez de toda la zaga rival, y volvió a batir a Handanovic con un remate cruzado. Nunca había marcado goles en un derbi y se desbloqueó por partida doble. Su golazo, no obstante, no sentenció el encuentro, ni mucho menos. El partido volvió a cambiar de guion en el 67′, cuando el recién entrado Dzeko empujó entre palos un centro de Darmian.

Ahí empezó el show de Maignan, otro héroe rossonero de la tarde. El guardameta neutralizó con todo tipo de paradones los intentos del bosnio, de Lautaro y de Calhanoglu. Conservó una victoria sufrida y fundamental, porque todo apunta a que la lucha por el scudetto sea otra vez una cuestión milanesa. De ser así, el ganador se apuntaría antes de su conciudadano la segunda estrella en su escudo. Casi nada

Cambios

Brahim Díaz (62′, Charles De Ketelaere), Henrikh Mkhitaryan (62′, Nicolò Barella), Federico Dimarco (63′, Alessandro Bastoni), Edin Dzeko (63′, Joaquín Correa), Divock Origi (72′, Olivier Giroud), Alexis Saelemaekers (72′, Junior Messias), Robin Gosens (83′, Matteo Darmian), Danilo D’Ambrosio (83′, Stefan de Vrij), Tommaso Pobega (83′, Sandro Tonali), Simon Kjaer (83′, Davide Calabria)

Goles

0-1, 20′: Brozovic, 1-1, 27′: Rafael Leao, 2-1, 53′: Giroud, 3-1, 59′: Rafael Leao, 3-2, 66′: Dzeko

Tarjetas

Arbitro: Daniele Chiffi

Arbitro VAR: Aleandro Di Paolo, Giacomo Paganessi

Denzel Dumfries (9′,Amarilla) Theo Hernández (9′,Amarilla) Giroud (30′,Amarilla) Brozovic (37′,Amarilla) Charles De Ketelaere (50′,Amarilla) Inzaghi (70′,Amarilla) Sandro Tonali (76′,Amarilla) Rafael Leao (92′,Amarilla)

Diario AS