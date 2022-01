Sergio Ramos del PSG vuelve a encender las alarmas con el Real Madrid a la vista

Según Le Parisien, el central del PSG se tuvo que retirar del entrenamiento de este viernes por unas molestias musculares.

Las lesiones no están dando tregua a Sergio Ramos en el último año. Según ha publicado Le Parisien, el central se tuvo que retirar del entrenamiento de ayer con el PSG por culpa de unas molestias musculares. El ex capitán del Real Madrid no ve la luz al final del túnel por sus continuos problemas físicos y este último percance llega a poco más de dos semanas para el partido de ida de octavos de final de la Champions contra su ex equipo en el Parque de los Príncipes.

La presencia del camero en el partido de octavos de final de la Copa de Francia el próximo lunes ante el Niza está en el aire. Según el citado medio, Sergio Ramos permanece entre algodones y todo apunta que no estará a a disposición de Mauricio Pochettino para recibir al Niza. about:blank

Llegado a París en verano tras no renovar su contrato con el Real Madrid, Ramos (35 años) parece incapaz de poner fin a su calvario con las lesiones. No pudo debutar con el PSG hasta el 28 de noviembre pero desde entonces tampoco ha logrado tener continuidad en el terreno de juego y solo ha podido disputar cinco partidos en lo que va de temporada: cuatro de Ligue 1 y uno de Copa de Francia.

El central tenía marcado en rojo en el calendario la eliminatoria de Champions contra el Madrid que arrancará en París el próximo 15 de febrero pero parece que tendrá difícil llegar en las mejores condiciones para poder ser titular en el eje de la retaguardia parisina.

