Serán suspendidas  licencias a empresas con licorerías clandestinas

El SEMAT realizó un despliegue, junto a los cuerpos de seguridad del estado, en los sectores norte, este y centro de Barquisimeto, donde sancionó a varios establecimientos con ventas clandestinas de licor y de volver a incurrir en dicho delito serán suspendidas las licencias, así lo informó Yolibeth Nelo, Directora de Hacienda de la Alcaldía de Iribarren.

Detalló que: «Un equipo constituido por fiscales de renta y especialistas en verificación de licores del SEMAT y los organismos de seguridad estadales nos desplegamos para visitar establecimientos con ventas clandestinas de licores las cuales se les hizo retención bajo inventario de este rubro que serían comercializados de manera irregular igualmente por tener espectáculos con talento en vivo, no permizados ante la Alcaldía».

Faltas verificadas

Entre estas faltas se encuentran: No contar con la licencia para el expendio de licores en envases cerrados o abiertos, no presentar registro en libro de licores, no estar al día con el pago de las variables de los mismos, no tener el permiso correspondiente a eventos y espectáculos y funcionar sin licencia para actividades económicas.

También la representante del ente recaudador detalló que: «Serán severamente sancionados por la ley municipal aquellos que incurran en faltas en ventas clandestinas de bebidas alcohólicas».

Instó a comerciantes y empresarios formalizar sus establecimientos ante el municipio para evitar sanciones.