Serán «desmanteladas» las tarimas que no estén permisadas en la procesión de la Divina Pastora

La Directora de la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU), Anivet Reyes junto al Ingeniero Nelson Torcate, Director de la AMTT, ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación sobre los pormenores respecto a la permisología de tarimas que serán distribuidas a lo largo de la procesión de la excelsa patrona en su visita 165 a Barquisimeto

«Hasta el pasado 29 de diciembre venció el plazo para los permisos de instalación de tarima, las personas que no lo tengan no podrán contar con el mismo, en la procesión 165° de la Divina Pastora», mencionó Reyes. Esto en virtud de lo tipificado en el Decreto N°74 del año 2015 que rige el «Control y Regulación de los usos y dominios de espacios públicos»

«Existe un decreto de normativas para la procesión de la Divina Pastora desde el 2015, que maneja un estimado de 60 tarimas permisadas y ubicadas en la ruta del recorrido» apuntó Torcate

En DPCU se recibieron alrededor de 100 solicitudes para tarimas, toldos y hasta vehículos que se usan para ofrendar frutas y agua, «A partir del día lunes 09 de enero a las 02:00 PM se hará entrega formal de los permisos a las personas que solicitaron instalación de tarimas en el recorrido» agregó Anivett Reyes. En esas credenciales se indicará el lugar exacto que va a ocupar y el número que le corresponde.

«Hicimos una revisión desde el Tiuna hasta La Catedral y realizamos la disposición de los espacios en donde se pueden ubicar las tarimas», además tomaron en consideración las viviendas que hay en el camino y las vías de seguridad que deben ser respetadas.

Aquellas personas que no acudieron a solicitar el permiso en las fechas establecidas, no van a poder contar ni con los espacios ni con las tarimas, por lo cual, serán desmanteladas las tarimas que no estén permisadas.

Concluyó diciendo que el día 13 de enero comenzarán la instalación de las tarimas a partir de las 02:00 p.m. en compañía de los organismos de seguridad para garantizar que todo esté dentro de lo establecido.

Noticias Barquisimeto