Sensei César Torrellas: Un ejemplo barquisimetano de disciplina y honorabilidad a través del Karate Do

El equipo de Noticias Deportivas realizó su primera entrega especial dedicada a un arte marcial y fue precisamente el Karate Do con quien tendríamos el honor de estrenarnos. El Sensei César Torrellas nos recibió en el Dojo Shiho, un recinto ubicado en la carrera 18 con calles 15 y 16 de Barquisimeto, estado Lara.

Torrellas es un sensei cinturón negro 5to dan, practica el estilo ShotoKan y posee una reconocida trayectoria en el arte marcial de más de 51 años, siendo sus inicios en el llamado “Gimnasio Francés” en la carrera 21 con calle 23.

Leer también: Paintball: Adrenalina y precisión en un sólo deporte (+Entrevista)

Torrellas recordó que inició en la práctica del Karate porque tenía problemas con otros jóvenes del sector donde se crió, sin embargo, luego de comenzar con los entrenamientos “curiosamente” no tuvo mas problemas con elllos.

“Porque el Karate es equilibrio, es equidad, conducta segura y es una discilplina basada en tres elementos: Organización, Puntualidad y Limpieza. Un buen karateka no se mete en problemas, porque si lo hace, no es un buen karateka”.

Karate Do, es el camino de las manos vacías y se ha convertido en una filosofia, ya que no solo es una defensa con las manos sino es un estilo de vida que se defiende no sólo fisicamente, sino de una vida saludable.

“Si nosotros los venezolanos tuvieramos apenas la décima parte de la disciplina de los japoneses, nuestro país sería distinto”, dijo Torrellas.

Adicionalmente, dedicó varios minutos para conversarnos sobre la moralidad del Dojo:

Esforzarse por perfeccionar el cáracter. Ser Leal, Honesto y Puntual. Cultivar el coraje y la tenacidad. Respetar las normas de etiqueta Abstenerse de procederes violentos.

Ely Saúl Sequera Giménez y el Sensei César Torrellas.

El oriundo de Barquisimeto con 66 años de edad, estudió primaria en la escuela “José Ángel Álamo”, luego estudió en la “Técnica”, la normalista y el “Mario Briceño Iragorry”. Culminó sus estudios en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto donde se graduó de Profesor en Ciencias Experimentales, mención: Física.

Comenzó a entrenar a los 11 años de edad, pero anteriormente hizo Lucha Olímpica bajo la supervisión del maestro Pradelio Herrera en la sede del entonces IND-Lara en la calle 40 con la Avenida Libertador. En el Karate comenzó con “El Francés” Charles Cohen y luego con el Sensei Rafael Ángel Mejias en la UCLA de El Obelisco.

“Yo me levantaba temprano a las 05:30 a.m. a correr unos 8 kilómetros por toda la ciudad hasta El Tiuna y me regresaba, luego esperaba el transpórte porque a las 07:00 a.m. tenía clases y salía a las 12:00 p.m. de allí iba a las Piscinas Bolivarianas porque hacía submarinismo. Posteriormente, me iba a estudiar en las tardes y me iba a las 06:00 p.m. para el Dojo de la UCLA a entrenar hasta las 08:00 p.m. A las 09:00 p.m. tomaba el transporte hasta la calle 34 a visitar a mi novia, la cual, es mi actual esposa”.

Trabajó dando clases de Física y Matemática, además de materias afines como Dibujo Técnico y Electricidad. Impartió enseñanzas en el Instituto Metropolitano Adventista, en el Instituto Diocesano, Liceo Pastor Oropeza y en Creación Palavecino. Se jubiló en el año 2010 y ahora solamente está dedicado al Karate.

Para conocer toda la historia y trayectoria en el Kárate Do del Sensei César Torrellas puedes ver la entrevista completa en nuestro canal de Youtube

El Dojo Shiho queda ubicado en la carrera 18 entre calles 15 y 16 de Barquisimeto y recibe a niños, niñas, jovenes y adultos. Puedes contactarles a través de su cuenta de Instagra, @YoSoyKarate y a través del número 04120566475.

Ely Saúl Sequera G. / Noticias Deportivas