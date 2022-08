De acuerdo a la resolución N° 2022 / 000023, publicada en la Gaceta Oficial N° 42.359, fechada el pasado 20 de abril, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ajustó el valor de la Unidad Tributaria (UT) de 0.02 a 0.40 bolívares mediante Providencia Administrativa.

En este sentido, el Artículo 2º. de la Providencia Administrativa antes mencionada, señala que “el valor de la Unidad Tributaria establecido, sólo podrá ser utilizado como Unidad de Medida para la determinación de los Tributos Nacionales, cuya recaudación y control sean de la competencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, no pudiendo ser utilizada por otros órganos y entes del poder público para la determinación de beneficios laborales o de tasas contribuciones especiales derivados de los servicios que prestan”.

SENIAT ajustó el valor de la Unidad Tributaria a 0.40 bolívares mediante Providencia Administrativa

La señalada Providencia Administrativa deroga a la identificada con el alfanumérico SNAT/2021/000023, emanada del mismo ente en fecha 06/04/2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 42.100, de la misma fecha, según la cual se reajustó el valor de la Unidad Tributaria de mil quinientos bolívares (Bs 1.500,00) a veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), valor éste que se redujo a Bs. 0,20, a consecuencia de la nueva reexpresión monetaria vigente a partir del 01/10/2021, dictada esta última mediante Decreto No. 4.553 del 06/08/2021, que se publicó en la Oficial No. 42.185 de esa misma fecha.

