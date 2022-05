Senadores de Caracas iniciaron sus prácticas rumbo a la LMBP 2022

El equipo de los Senadores de Caracas, dieron inicio a sus entrenamientos de cara a lo que será la temporada 2022 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP).

Los actuales monarcas de la LMBP, iniciaron sus practicas el día domingo 1 de mayo del año 2022, esto con miras a revalidar su título en esta segunda edición del certamen beisbolero de verano en Venezuela.

El estadio José Antonio Casanova ubicado en Caracas, específicamente en Fuerte Tiuna, Víctor Garate y el resto de su staff técnico dijeron presente para dar inicio a estos entrenamientos con el objetivo de prepararse y revalidar el título.

En entrenamiento estuvo comprendido por sesiones de bullpen, trabajo en el infield y una práctica de bateo, Senadores completó un productivo primer día que contó con la presencia 25 jugadores, incluyendo a algunos que fueron pilares en el campeonato del equipo.

Aunque hubo ausencias importantes de acuerdo al roster que presenta el equipo para esta temporada, Garate aseguró que esta misma semana se deben unir el resto de los jugadores.

Jugadores que asistieron a la practica

Entre las figuras que formaron parte de la practica se observó a los veteranos Mayckol Guaipe (LD), Ramón García Jr (LD) y Arlett Mavare (LD), acompañados de los brazos rendidores de Ricardo Rodríguez (LD), Elvis Escobar (LZ), Johan Belisario (LD), Eduardo Jiménez (LD), Dedgar Jiménez (LZ), Jefferson Medina (LD) e Iván Hernández (LD).

Los jugadores de posición fueron liderados por los jardineros Junior Sosa y Anthony Jiménez, además del infield Christian Pedroza y el receptor Arvincent Pérez.

El resto de los asistentes estuvieron conformados por Andrés Regnault (C), Yohan González (C), Carlos Machado (OF), Carlos Naveda (LD), Daiverson Gutierrez (LD), Gilmael Troya (LD), Ronny Rincones (LD), Sonny Vargas (LZ), Grenny Cumana (OF/IF), Efrain Osorio (IF) y José Caracas (IF).

Declaraciones de Víctor Garate y Cesar Collins

Garate, expresó que pudo apreciar un buen grupo de peloteros todos en excelentes condiciones físicas, los pitchers hicieron un buen trabajo en el bullpen, mientras que los bateadores mostraron un contacto solido desde la caja de bateo.

Además indicó que para los próximos días el resto de los peloteros deben incorporarse para que todos los peloteros de su roster digan presente en las practicas.

Por su parte el presidente del equipo Cesar Collins, destacó la importancia de trabajar con esfuerzo, pasión y compromiso, para repetir el éxito que llenó de gloria a los capitalinos la temporada pasada.

Acá el reporte:

Algunas postales del inicio de nuestros entrenamientos en el estadio José Antonio Casanova de Fuerte Tiuna 🏟️



Todo un éxito la primera jornada de trabajo de los actuales campeones de la LMBP ☑️

