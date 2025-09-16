Senador de EEUU. Jack Reed advierte sobre una guerra no declarada con Venezuela: «El Congreso debe frenar el abuso de poder de Trump»

«Estos atroces asesinatos (ataque a embarcaciones venezolanas) son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Venezuela», comentó el demócrata miembro del Comité de Fuerzas Armadas del Senado

El senador demócrata Jack Reed, líder de la minoría en el Comité de Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, lanzó una contundente advertencia sobre el creciente riesgo de una guerra no declarada con Venezuela, tras los recientes ataques letales por parte de fuerzas estadounidenses a dos embarcaciones venezolanas en el Caribe.

En una publicación realizada en su red social X, Reed denunció que «el poder de declarar la guerra le corresponde al Congreso, no al presidente. Estos atroces asesinatos son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Venezuela». En este sentido, señala que es el momento de que el Congreso exija responsabilidades al presidente Trump y detenga el «imprudente abuso de poder antes de que sea demasiado tarde”.

El pronunciamiento del senador se produce luego de que el propio mandatario estadounidense confirmara el ataque a dos embarcaciones venezolanas, la primera el pasado 3 de septiembre y una segunda este lunes 15, luego del despliegue militar estadounidense apostado en el Caribe sur bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Venezuela ha denunciado reiteradamente que se trata de una amenaza a la integridad territorial del país, en tanto el presidente Nicolás Maduro ha calificado estas maniobras como una «excusa para justificar una intervención militar»; sostiene además que las operaciones estadounidenses violan el derecho internacional.

Este despliegue de fuerzas estadounidenses ha incluido más de ocho buques destructores, submarinos nucleares y ejercicios militares en Puerto Rico, calificado por expertos como una medida desproporcionada de tratarse de la lucha antinarcótica.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión