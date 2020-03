Senado de EEUU aprueba plan económico contra COVID-19

El histórico acuerdo busca ir directamente en ayuda de las pequeñas empresas que han debido cerrar o reducir sus operaciones en medio de crisis de salud pública y de las personas que han perdido sus fuentes de ingresos.

A continuación recopilamos algunas de las preguntas que hemos recibido sobre el paquete en un esfuerzo por responderlas con la ayuda de expertos.

El Senado de Estados Unidos aprobó un gigantesco plan de estímulo por unos $2.2 billones ($2.2 trillion) para apoyar una economía duramente golpeada por la pandemia del coronavirus. El acuerdo, que aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes, va directamente en ayuda de las pequeñas empresas que han debido cerrar o reducir sus operaciones en medio de la inédita crisis de salud pública y de las personas que, por ende, han perdido sus fuentes de ingresos.

A continuación recopilamos algunas de las preguntas que hemos recibido sobre el paquete económico en un esfuerzo por responderlas con la ayuda de expertos. Si tienes alguna consulta nos puedes escribir al correo electrónico que hemos puesto al final de este artículo para incluirlas en esta guía.

Es importante tener en cuenta que, una vez sea promulgada la ley, el gobierno federal elaborará los reglamentos respectivos que detallen requisitos e información que explique cómo gestionar la ayuda.

¿VOY A RECIBIR UN ‘CHEQUE’?

DEPENDE DE CUÁNTO GANES ANUALMENTE

Recibirás un cheque por $1,200 si ganas hasta $75,000 al año. Si ganas hasta $99,000 anuales, el cheque será por un monto menor, que se calculará deduciendo $5 por cada $100 dólares que obtengas por encima de esos $75,000.

Las parejas casadas recibirán $2,400 si sus sueldos anuales combinados no superan los $150,000. Con las parejas que ganan hasta $198,000 pasará un escenario similar al mencionado arriba, pues recibirán un cheque por un monto menor.

También recibirán $500 por cada menor de edad.

Si una persona es «jefe de hogar», como es el caso de una madre o padre soltero, recibirán el cheque de $1,200 si ganan hasta $112,500 anuales. Los que ganan hasta $136,500 anuales y son cabeza del hogar recibirán un cheque por un monto menor. Asimismo, recibirán $500 por cada menor en casa.

¿CÓMO EL GOBIERNO SABRÁ LO QUE GANO?

VERIFICARÁ TUS DECLARACIONES DE IMPUESTOS

El gobierno evaluará tus declaraciones de impuestos del 2019, la más reciente para el Servicio de Rentas Internas (IRS).

Pero, si no las has completado (el plazo fue extendido hasta julio en medio de la crisis), entonces irá a tu declaración de impuestos del 2018.

Y, finalmente, si no cuenta en su sistema con tu declaración del 2018 usará la información del 2019 que figure en la declaración de beneficios del Seguro Social o la declaración equivalente de beneficios del Seguro Social (la forma RRB-1099).

PUBLICIDAD

¿CÓMO RECIBIRÉ EL DINERO?

EN DEPÓSITO DIRECTO O POR CORREO

Como sucede en el caso anterior, el gobierno verificará la información que hayas provisto al IRS para hacerte llegar el cheque de ayuda. Recibirás un depósito directo a tu cuenta bancaria si al presentar tu declaración de impuestos brindaste esos datos. Te enviará el cheque por correo si no cuenta con tu información para realizar el depósito directo.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ EL CHEQUE?

TOMA EN CUENTA QUE PUEDE DEMORAR SEMANAS

El gobierno informó que tiene previsto enviar un primer tramo de los cheques el 6 de abril.

Pero el envío podría demorar varias semanas más. La última vez que el gobierno hizo algo similar, durante la crisis financiera del 2008, algunos cheques tardaron cerca de tres meses en arribar a los bolsillos de las personas, recuerda la agencia Reuters.

PUBLICIDAD

¿RECIBIRÉ LA AYUDA SI RECIBO SEGURO SOCIAL?

SÍ, PERO ELLO DEPENDE DE TUS INGRESOS TOTALES

Recibirás el cheque de ayuda si tus ingresos no exceden los montos precisados en la primera pregunta.

¿A QUIÉNES EXCLUYE?

NO RECIBIRÁN LA AYUDA LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES

Los «extranjeros no residentes» (extranjeros sin estatus legal de permanencia o indocumentados) no son elegibles para la ayuda, estipula el proyecto de ley.

Asimismo, «los individuos que no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019 y no reciben Seguro Social o beneficios de jubilación de ferroviarios serán excluidos», explica Kyle Pomerleau, experto en impuestos del American Enterprise Institute, en la página web de esa institución.

«Asimismo, los dependientes mayores de 17 años como padres no califican para los $500 adicionales. El proyecto también excluye explícitamente a los extranjeros no residentes, aquellos que no tienen un número de Seguro Social», agrega.

PUBLICIDAD

SOY UN PEQUEÑO EMPRESARIO, ¿A QUÉ AYUDAS PUEDO ACCEDER?

PUEDES RECIBIR PRÉSTAMOS RESPALDADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

El proyecto contempla $350,000 millones en préstamos que los bancos comerciales ofrecerán con el respaldo de la Administración de Pequeños Negocios. La idea es que los créditos comiencen a fluir con rapidez y que ese dinero les ayude a cubrir los gastos incurridos entre el 15 de febrero y el 30 de junio.

Se considera que un pequeño negocio es aquel que tiene 500 empleados o menos. Y, el que lo requiera al haberse visto afectado por la crisis del coronavirus, puede solicitar un crédito de hasta $10 millones. «Ese monto está limitado a una fórmula atada a los costos de nómina», enfatizan en un escrito expertos tributarios de Tax Foundation.

«Los préstamos pueden ser perdonados si la empresa utiliza el mismo para el pago de nómina, del pago de intereses por hipotecas, en arriendo y servicios básicos», agregan. También podrían ser reducidos si la empresa retiene a sus empleados.

¿QUÉ BENEFICIO CONTEMPLA EL PLAN PARA LOS DESEMPLEADOS?

PRINCIPALMENTE PROVEE $600 ADICIONALES POR HASTA CUATRO MESES

Las provisiones del beneficio por desempleo incluyen ahora $600 adicionales por semana por hasta cuatro meses, explican los expertos de Tax Foundation.

También han sido extendidos para incluir a los trabajadores independientes, autónomos y quienes tengan un historial de trabajo limitado.

El proyecto estipula un amplio de detalle de las personas consideradas como un «individuo cubierto». Las puedes verificar aquí.

PUBLICIDAD

MI LUGAR DE TRABAJO HA SIDO AFECTADO POR LA PANDEMIA, ¿PUEDO PEDIR EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO?

EL GOBIERNO FLEXIBILIZÓ SUS GUÍAS PARA LOS ESTADOS

En medio de la crisis, el gobierno flexibilizó sus guías para que los estados administren sus programas de subsidios por desempleo.

Ahora, la ley federal permite que los estados brinden el beneficio si un empleador cesó operaciones temporalmente debido al covid-19, impidiendo que los empleados vayan al lugar de trabajo, explica el Departamento de Trabajo en su web.

También podrán hacerlo si la persona está en cuarentena y con la expectativa de regresar al trabajo al concluirla, y si la persona debió abandonar su lugar de trabajo ante el riesgo a contagiarse o para hacerse cargo de un familiar afectado.

«La ley federal no requiere que el empleado renuncie para poder recibir el subsidio por desempleo debido al impacto del covid-19», dice ese departamento.