Sembrando Amor Rojinegro: Más de 12 participantes llenan de esperanza a los más necesitados en Barquisimeto

Sembrando Amor Rojinegro es un grupo pequeño pero grande de corazón, que nació en las gradas del fútbol barquisimetano específicamente en el Farid Richa, con algunos miembros de la barra ”Huracán Rojinegro” quienes se sumaron a esta iniciativa de sembrar amor a cada rincón del estado Lara como muestra de una pequeña esperanza, alegría y ayudar a los más vulnerables para bendecir a diferentes familias guaras.



Esta pequeña fundación, se ha convertido en un equipo de apoyo para los más necesitados, el mismo trabaja para promover una causa social en beneficio público, es decir sin fines de lucro; simplemente ”Sembrando Amor Rojinegro”, en el cual, sus colaboradores formaron parte de uno de los equipos deportivos más exitosos en la entidad larense, llamado Deportivo Lara; oncena que se ganó el corazón de dos millones de habitantes y que además de conseguir una la primera estrella en la Liga de Fútbol Profesional, le devolvió la sonrisa al fanático guaro, tras convertirse en el segundo representante de la tierra crepuscular en disputar un partido de Copa Libertadores de América.

Sin embargo, por cosas del destino, luego de una mala administración, se hizo oficial el adiós en el balompié Nacional (Liga FutVe) del mencionado elenco, el día miércoles 15 de febrero. La Federación Venezolana de Fútbol presidida por Jorge Giménez (Antiguo dirigente del Depor donde alcanzó dos títulos), anunció dicha decisión. No obstante, estos fanáticos, no se quedaron atrás, no se rindieron y siguieron sembrando cariño en las personas, logrando formalizar un grupo de 12 jóvenes generosos para ayudar al prójimo.

Más de 12 participantes llenan de esperanza a los más necesitados en Barquisimeto

Sembrando Amor Rojinegro

Sembrando amor Rojinegro está conformado por 12 participantes, y cuenta con dos años de trabajo, en dicho tiempo, han realizado jornadas de almuerzos, cotillones, entregas de juguetes, visitas a familias en situación precaria y encuentros con academias de fútbol larense, dándole una muestra de cariño y una esperanza de vida a quienes más requieren de una ayuda.

Recientemente, el grupo conformado por Vilmary Torin, Patricia Goncalves, Edgar Carmona, Gabriel Zapata, Juan Dorante, Jeremy Colmenárez, Jesús Arturo, Joseph Reañez, ⁠Lisett Arrieche, César Perales, Julio Pulido y Jesús Reañez, visitó a una casa ubicada al norte de la ciudad de Barquisimeto y posteriormente, a una vivienda en la parroquia Unión, para hacer una donaciones, en la que incluyó un ventilador, productos de aseo personal, cama, colchón y mercado de comida, además de medicinas, sorprendiendo a dichas familias.





Redacción: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia

