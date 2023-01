Semaglutide: Lo último para perder peso

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La inyección de semaglutide (Ozempic) se utiliza junto con una dieta y un programa de ejercicios para controlar los niveles de azúcar en sangre en adultos con diabetes tipo 2 (afección en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente. Por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre), cuando otros medicamentos no controlaron los niveles de azúcar lo suficientemente bien.

Por otra parte, la inyección de semaglutide también se usa para reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral, un ataque cardíaco o la muerte en adultos que padecen diabetes tipo 2 junto con enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos.

Es importante resaltar que no se usa para tratar la diabetes tipo 1 (afección en la que el cuerpo no produce insulina, por ello, no puede controlar la cantidad de azúcar en sangre), o cetoacidosis diabética (una afección grave que puede desarrollarse si no se trata el azúcar alta en sangre). Asimismo, la inyección de semaglutide no se utiliza en lugar de la insulina para tratar a las personas que tienen diabetes y que necesitan insulina.

Siguiendo con lo expuesto, La inyección de semaglutide (Wegovy) se usa junto con una dieta individualizada baja en calorías y grasas y un programa de ejercicios para ayudar a perder peso en adultos con sobrepeso que también pueden tener presión arterial alta, diabetes o colesterol alto.

Esta inyección pertenece a una clase de medicamentos llamados miméticos de la incretina. Su acción consiste en ayudar al páncreas a liberar la cantidad correcta de insulina cuando los niveles de azúcar en sangre son altos. La insulina ayuda a trasladar el azúcar de la sangre a otros tejidos del cuerpo donde se usa para obtener energía.

Del mismo modo, La inyección de semaglutide también actúa al hacer que el movimiento de los alimentos a través del estómago sea más lento, pudiendo así disminuir el apetito y favorecer la pérdida de peso. Así lo explica un informe publicado en la web de MedlinePlus.

¿Cómo se utiliza este medicamento?

La presentación de la inyección de semaglutide es en solución (líquido) en un inyector tipo bolígrafo prellenado para administrar por vía subcutánea (bajo la piel). Generalmente, se inyecta una vez a la semana sin tener en cuenta las comidas.

Esta inyección se usa el mismo día cada semana a cualquier hora del día. No obstante, se puede cambiar el día de la semana en que se usa semaglutide siempre que hayan pasado dos días o más (48 horas o más) desde que usó su última dosis.

También, se debe seguir atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica, y se debe pedir al médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Utilice la inyección de semaglutide exactamente como se lo indicaron. No use una cantidad mayor ni menor, ni la use con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico.

Probablemente el médico le indicará que va a iniciar con una dosis baja de la inyección de semaglutide, y que la aumentará después de cuatro semanas. El médico puede volver a aumentar la dosis al cabo de otras cuatro semanas en función de la respuesta del organismo a la medicación.

La inyección de semaglutide ayuda a controlar la diabetes y a perder peso, pero no es una cura. Se tiene que seguir usando la inyección de semaglutide incluso si se siente bien. No se debe dejar de usar la inyección sin hablar antes con su médico.

¿Cuáles son las precauciones que se deben tomar al inyectarse este medicamento?

Lea atentamente las instrucciones de uso del fabricante que vienen con el medicamento. Estas instrucciones describen cómo inyectar una dosis de la inyección de semaglutide. Si tiene alguna pregunta acerca de cómo inyectar este medicamento, asegúrese de preguntarle a su farmacéutico o médico.

2. Siempre debe observar la solución de semaglutide antes de inyectarla. Esta tiene que estar clara, incolora y sin partículas. No utilizar la semaglutide si tiene algún color, está turbia, espesa o contiene partículas sólidas, o si ya pasó la fecha de vencimiento en la botella.

3. Nunca se debe volver a utilizar las agujas o inyectores, y jamás se deben compartir. Siempre se tiene que retirar la aguja inmediatamente después de inyectar la dosis.

4. Se puede inyectar la semaglutide en la parte superior del brazo, la cadera o el área del estómago. Se debe cambiar el lugar de aplicación de la inyección con cada administración. Puede inyectarse la semaglutide y la insulina en la misma área del cuerpo, pero no deben ponerse las inyecciones una al lado de la otra.

