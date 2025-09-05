Seis clasificados directo y en disputa el repechaje: Resumen y tabla de posiciones de la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026

Ya con la jornada 17 finalizada hay seis selecciones clasificadas a la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Las selecciones clasificadas directas por CONMEBOL son: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Colombia mientras que Venezuela con 18 puntos y Bolivia con 17 tendrán que esperar hasta la ultima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para determinar quien disputara el repechaje mundialista.

Resumen de los resultados de la jornada 17 de Conmebol

Argentina 3 – 0 Venezuela

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi (doblete), la «Albiceleste» venció a Venezuela.

La estrella argentina se despidió de suelo argentino con una nueva exhibición y un doblete. Empezó entre lágrimas y terminó como la gran figura del duelo.

Cambios

Jorge Yriarte (45′, Tomás Rincón), Yeferson Soteldo (55′, Miguel Navarro), Josef Martínez (55′, Salomón Rondón), Nico González (62′, Franco Mastantuono), Leonardo Flores (66′, Jefferson Savarino), Exequiel Palacios (73′, Leandro Paredes), Lautaro Martínez (73′, Julián Alvarez), Jhon Murillo (80′, Eduard Bello), Nico Paz (80′, Thiago Almada), Giuliano Simeone (80′, Nahuel Molina)

Goles

1-0, 38′: Messi, 2-0, 75′: Lautaro Martínez, 3-0, 79′: Messi

Tarjetas

Arbitro: Piero Maza

Arbitro VAR: Juan Lara, Edson Cisternas

Cristian Cásseres Jr (15′,Amarilla), Jon Aramburu (59′,Amarilla), Cristian Romero (63′,Amarilla).

Colombia 3 – 0 Bolivia

Un paseo en el Metro: Colombia golea a Bolivia y clasifica al Mundial

La Tricolor aseguró el tiquete a su séptima Copa del Mundo tras imponerse 3-0. James, Córdoba y Juanfer lideraron la fiesta en la ciudad de Barranquilla.

Cambios

Jáminton Campaz (60′, Jhon Arias), Juan Quintero (60′, James Rodríguez), Carmelo Algarañaz (67′, Moisés Paniagua), Yomar Rocha (67′, Diego Medina), Carlos Melgar (75′, Robson Matheus), Henry Vaca (75′, José Sagredo), Moisés Villarroel (76′, Gabriel Villamíl), Dayro Moreno (81′, Jhon Córdoba), Juan Portilla (81′, Jefferson Lerma), Marino Hinestroza (86′, Luis Díaz)

Goles

1-0, 30′: James, 2-0, 73′: Córdoba, 3-0, 82′: Juan Quintero

Tarjetas

Arbitro: Darío Herrera

Arbitro VAR: Héctor Paletta, Jorge Baliño

Ervin Vaca (62′,Amarilla), Córdoba (75′,Amarilla)

Uruguay 3 – 0 Perú

Valverde ‘vuela’ al Mundial: Uruguay golea a Perú y clasifica

Uruguay sella su clasificación al Mundial 2026 a lomos del ‘Pajarito’, involucrado en dos de los tres goles. Exhibición total de De Arrascaeta.

Cambios

Joao Grimaldo (45′, Kenji Cabrera), Sergio Peña (45′, Christofer Gonzáles), Jairo Concha (65′, Yoshimar Yotún), Manuel Ugarte (69′, Giorgian de Arrascaeta), Federico Viñas (73′, Rodrigo Aguirre), Rodrigo Zalazar (76′, Facundo Pellistri), José Rivera (80′, Kevin Quevedo), Jesús Pretell (86′, Erick Noriega)

Goles

1-0, 13′: Aguirre, 2-0, 57′: De Arrascaeta, 3-0, 79′: Federico Viñas

Tarjetas

Arbitro: Facundo Tello

Arbitro VAR: Silvio Trucco, Nicolás Lamolina

Marcos Johan Lopez (4′,Amarilla), Christofer Gonzalez (30′,Amarilla), Rodrigo Bentancur (68′,Amarilla), Sergio Peña (77′,Amarilla), Mathías Olivera (78′,Amarilla).

Paraguay 0 – 0 Ecuador

Paraguay y Ecuador empatan sin goles y se meten directo al Mundial

El equipo de Gustavo Alfaro, artífice de la reconstrucción guaraní, volverá a una cita mundialista 16 años después.

Cambios

Matías Galarza Fonda (60′, Ronaldo Martínez), Gonzalo Plata (69′, Kendry Páez), Kevin Rodríguez (69′, Enner Valencia), Alejandro Romero (76′, Ramón Sosa), Alex Arce (84′, Antonio Sanabria), Damián Bobadilla (84′, Andrés Cubas), Alan Minda (84′, Nilson Angulo), Félix Torres (84′, Pervis Estupiñán), Patrik Mercado (92′, Pedro Vite)

Tarjetas

Arbitro: Raphael Claus

Arbitro VAR: Rodolpho Toski Marques, Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Junior Alonso (8′,Amarilla), Pedro Vite (53′,Amarilla), Beccacece (63′,Amarilla), Adrián Cubas (64′,Amarilla), Miguel Ángel Almirón (77′,Amarilla).

Brasil 3 – 0 Chile

Ancelotti desata la ilusión: Brasil aniquila a Chile

Brasil jugó uno de los mejores partidos de los últimos años y goleó a Chile con minutos destacados de Estêvão, que marcó de chilena. Brilló el exbético Luiz Henrique.

Cambios

Gonzalo Tapia (58′, Ben Brereton), Luiz Henrique (65′, Estêvão), Andrey Santos (65′, Casemiro), Lucas Paquetá (70′, Gabriel Martinelli), Kaio Jorge (70′, João Pedro), Rodrigo Echeverría (76′, Felipe Loyola), Lucas Assadi (76′, Lucas Cepeda), Maximiliano Gutiérrez (77′, Alexander Aravena), Richarlison (78′, Raphinha)

Goles

1-0, 37′: Estêvão, 2-0, 71′: Lucas Paquetá, 3-0, 75′: Bruno Guimarães

Tarjetas

Arbitro: Alexis Herrera

Arbitro VAR: Ángel Arteaga, Yorman Adrian Delgado Berbesi

Guillermo Maripán (46′,Amarilla), Casemiro (49′,Amarilla)

Así está la tabla de posiciones luego de la jornada 17 de CONMEBOL

Hender «Vivo» González