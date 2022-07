Según The Athletic: El Manchester United rechaza un intercambio del Atlético de Madrid Cristiano-Griezmann

La incorporación del francés en la operación facilitaría la llegada del portugués. Sin embargo, el equipo mancuniano no ve con buenos ojos el movimiento, según The Athletic.

El nombre de Cristiano sigue resonando en el Cívitas Metropolitano. El portugués, tras más de dos semanas de incomparecencia alegando motivos personales, ya se ha incorporado a los entrenamientos con el United. Ha completado tres sesiones y se encuentra a las órdenes de Ten Hag. Sin embargo, tiene muy claro que no se quiere quedar en Manchester y el principal objetivo, tanto suyo como de Jorge Mendes, es encontrar un club que participe este año en la máxima competición europea. Así, con el Bayern de Múnich y el Chelsea descartando la llegada del astro, el Atlético de Madrid es el equipo con más posibilidades de hacerse con sus servicios.

No obstante, para ello, debe vender. Necesita completar mínimo dos ventas de calado para acometer la operación, y la primera de ellas, según The Athletic, podría ser Antoine Griezmann. El internacional francés no completó una buena campaña el pasado curso y, pese a contar con la confianza de Simeone y con la aprobación de la afición tras su periplo en Barcelona, es el nombre que la dirección deportiva ha puesto encima de la mesa, en caso de lanzarse finalmente a por el portugués. Sin embargo, según infoma The Athletic, el United tiene distintos planes.

El equipo inglés se ha mostrado desde el principio reacio a que el portugués abandone el equipo, y no le dejará salir fácilmente. Tanto es así, que hasta el momento se ha mostrado tajante y, a pesar de la insistencia del futbolista, no aceptaría la llegada de ningún sustituto. Ten Hag quiere contar con Cristiano, con nadie más, y ya se lo ha hecho saber al club. A falta de propuesta en firme, la dirección deportiva inglesa tiene su postura clara.

